匯豐：爆疫推遲通關 下調九倉置業目標價

降至32.4元 維持「減持」評級

九置昨日早段股價曾高見37.8元，惟午後轉跌，收市微跌0.4%。

同時，匯豐研究報告指出，儘管該行相信第五波疫情過後，本地零售銷售將會回升；惟政府收緊防疫措施、反映短期內確診個案有機會上升，通關日期或會延遲，導致旅客消費反彈需更長時間。

該行續稱，由於九置租金表現高度依賴旅遊消費，預計集團零售和酒店業務佔比近七成；而進一步延遲通關，將影響集團盈利復蘇能力。因此，該行將集團目標價由33.2元下調至32.4元，維持「減持」評級。

另外，瑞信發表報告指出，由於新冠疫情阻礙九置零售租戶銷售復蘇，集團股價由今年初至今一直跑輸；若集團再推出短期租金優惠，相信將會拖累集團盈利。該行續稱，短期內未見任何正面業務催化劑，故將集團2021至2023財年每股盈利預測下調7%至8%，以及資產淨值預測減少3%。另該行將集團目標價由43.5元降至42.1元，保持「中性」評級。