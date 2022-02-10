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軟銀澄清與阿里額外註冊ADS無關

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周申增10億股美國預託證券（ADS），引發大股東軟銀集團（Softbank）拋售疑雲。軟銀發言人昨闢謠，指該批ADS與集團未來交易無關。隨着有關澄清，投行花旗亦改稱道，阿里註冊大量ADS只為方便股東未來轉換。受惠於軟銀澄清，阿里股價連日受壓後昨急彈6.8%至118.8元（見圖1）。

花旗原本於本周一（7日）發表報告，指阿里突增大量ADS，相信是主要股東軟銀部署沽貨。軟銀創辦人孫正義周二（8日）表示，未曾大幅減持阿里，惟會保留此選項。但事件在隨後再有新進展，軟銀發表一份聲明，指阿里巴巴額外註冊ADS與軟銀集團未來的任何具體交易沒有關係。在軟銀昨天澄清後，花旗再發報告指出，阿里投資者此前將大量ADS轉換成港股，導致ADS流通量減少，所以相信阿里是次註冊大量ADS，是為了便利日後若有需要把港股轉換為ADS的投資者。

王華：澄清或為以後交易「留一線」

易方資本投資總監王華認為，雖然軟銀澄清與阿里今次增加ADS無關，但不代表否認減持。他相信，隨阿里股價從高位拾級而下，加上軟銀其他投資屢現虧損，軟銀有意減持阿里股份止賺，「（軟銀）慢慢退場亦合理」。因應今次涉股甚多，規模相當於阿里已發行股本逾三成，王華估計軟銀一次過清倉阿里機會微。他亦形容今次軟銀的澄清用字曖昧，或為以後任何交易「留一線」。

阿里昨藍籌最佳 恒指飈逾500點

阿里強勢不但成表現最佳藍籌股，帶領恒指和科指創逾兩周高；加上周二美股抽升，恒指昨飈逾500點或2.1%，收報24,829點。科指漲198點或3.7%，報5635點。國指收升210點或2.5%，報8723點。截至昨晚約10時45分，恒指夜期報24934點，高水104點。

科指在上月初及上月底見「雙底」約5300點水平（見圖2）後，本月重現升勢。不過指數需在今次回升期間，突破頸線才正式確認雙底回升。

科網股普遍做好，嗶哩嗶哩（9626）漲8.5%至271元，快手（1024）升5.2%。網易（9999）、小米（1810）和京東（9618）升逾4%。騰訊（0700）全日升2.7%，收報482.8元。美團（3690）亦升逾3%。

昨天復牌的藥明生物（2269），股價高開近一成後轉弱，全日倒跌1%，報61.6元；同系藥明康德（2359）挫4.2%。藥明巨諾（2126）則升1.5%。