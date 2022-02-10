世茂傳獲准延付15.8億貸款

世茂股價昨升半成

據該媒體報道，世茂取得貸款行的一致同意，將付款期限延長至4月底。是次到期的分期付款金額為2.025億美元，佔該筆4年期銀團貸款的15%；該貸款起先由兩部分組成，規模分別為8.3785億美元和40億港元。

深陷財困的世茂近期頻頻傳出放售資產套現。內地媒體昨日報道，集團主席許榮茂已出售港島南區壽臣山道西15號項目40%股權。根據集團於1月底發出的公告稱，計劃出售該項目予中渝置地（1224）及資本策略（0497）成立的合營公司約四成股權，作價10.47億元。此外，集團正洽售其香港首個獨資豪宅項目、位於九龍延坪道9號的部分股權，總估值達200億元。據報，該批物業均未列入「世茂待售資產清單」。據地政總署資料顯示，延坪道項目已獲批預售樓花，提供332伙，預計2023年12月落成，樓花期長約22個月。

此外，世茂於今年1月底以總代價45億元人民幣向上海地產集團出售「上海外灘茂悅大酒店」，預期將會變現出售收益約30.1億元人民幣，所得款項約80%用於降低其負債。