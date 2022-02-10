內地提存現金逾5萬須登記 官媒：影響很小

內媒近日連番發文，為新政解畫，指對民眾日常生活便利程度的影響很小。人民網昨日指出，中國移動支付較為發達，流動中的現金佔比較少，個人存取5萬元以上現金的情况並不多。同時，移動支付以及試點中的數字人民幣等多種非現金支付方式，可以滿足民眾日常的生活所需，對於自然人客戶存取款影響很小。

人民網又引述一家國有大型商業銀行業務人員表示，只要是正當合法的來源、用途，按規定辦理現金業務登記就可以，該規定對個人存取款便利程度影響很小。

人行新例助完善反洗錢監管

報道又引述業內人士認為，現金具有匿名、不可追蹤等特點，大額現金往往被利用來進行洗錢、逃漏稅等不法行為，危害國家經濟金融秩序。文章並引述招聯金融首席研究員董希淼表示，人行新例有助完善反洗錢監管制度，打擊非法的現金使用行為，提高反洗錢工作水平，減少洗錢、恐怖融資等犯罪活動，更好地維護金融穩定和金融安全。