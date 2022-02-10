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平安壹賬通1年定存息1.28厘 分析：短線資金成本升 推優惠競爭

【明報專訊】本港虛擬銀行屢有存款優惠，但大多設條款限制，例如只適用於新客戶、只限超短存期，或設有存款上限。但主打中小企銀行服務的平安壹賬通銀行昨日宣布，推出6個月及12個月個人銀行客戶港元定存服務，不論新舊客，12個月定存年利率優惠達1.28厘，且不設存款上限。分析稱，一般而言該類高息定存優惠料屬短期，銀行或因見短線資金成本上升，而用推廣優惠吸引資金。

明報記者 胡學能

平安壹賬通銀行設有個人銀行服務，網站顯示活期存款首50萬元年利率為0.4厘，該行上月底宣布推出全新港元定存優惠，個人銀行客戶凡敍造3個月港元定存，年利率0.7厘。該行昨日再加碼，推出6個月及12個月個人銀行客戶港元定存優惠，年利率分別達1.08厘及1.28厘，新舊客戶可享該優惠，最少存入100元便可，惟名額有限。若以50萬元本金，敍造12個月定存，年利率1.28厘，可獲6400元利息。

新舊客適用 不設存款上限

該行發言人回覆本報稱，上一輪定存優惠推出後反應熱烈，不少客戶反映希望推出年期較長的定存優惠，故推出不同年期的定存優惠，該行會不時檢視業務發展方向及留意市况，適時調整產品和優惠以回應客戶需求。

目前，本港存款市場上雖然有高於1厘的優惠，但多設有條件限制，例如天星銀行活期存款優惠年利率達3.6厘，但只適用於新客首2萬元，且優惠期只約3個月；信銀國際對合資格新客戶亦提供3.88厘額外年利率，但此息率亦只會提供一個月；花旗銀行近期亦就Citi Plus推出優惠，推廣期內若成功開立，首5萬元存款可享達6厘額外儲蓄年利率，但此息率水平僅提供兩個月。若是較長年期定存，年利率高於1厘的銀行則較罕見。

大新：目前銀行體系結餘充裕

大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，聯儲局加息預期背景下，港元拆息（HIBOR）年內無可避免上升，相信1個月、3個月HIBOR年底或見1厘，12個月有可能到約2厘，一般而言，銀行見利率或加快上升，推出定存優惠是正常的競爭策略，惟相信優惠較多是短期。

他又稱，各銀行會視乎資金成本、貸款需求而決定是否推存款優惠，惟目前銀行體系結餘充裕，不認為短期資金會很緊張。