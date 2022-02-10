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蘋果今年美推Tap To Pay功能 iPhone變刷卡機 助推動Apple Pay使用率

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）宣布今年稍後將在美國推出「Tap To Pay」點擊支付功能，讓iPhone變身刷卡機，數以百萬商戶毋須再安裝信用卡讀卡器等設備，就可透過iPhone的NFC（Near Field Communication，近場通訊） 技術及「Tap To Pay」相關軟件，接受蘋果支付（Apple Pay）、Visa（美：V）、Mastercard（美：MA）及美國運通（美：AXP）等提供的非接觸式（contactless）信用卡或借記卡，以及其他數碼錢包結帳。蘋果向科技網站《The Verge》證實，Google Pay將來也可採用 「Tap To Pay」。蘋果早段股價微升。

actSet的數據顯示，截至周三開市，約60%的標普500指數企業公布了上季業績，當中約77%企業的盈利超出分析師預期。業績理想，加上美國總統首席醫學顧問福奇稱，美國新冠疫情「全面爆發」的階段接近尾聲，投資者趁低吸納。美股3大指數早段上漲，標普500指數及納指升逾1%。召車平台Lyft（美：LYFT）上季活躍乘客按季減少，股價早段微跌。

功能透過Stripe第三方軟件使用

蘋果表示，「Tap To Pay」功能將透過第三方軟件使用。支付平台及軟件開發商把「Tap To Pay」功能融入其iOS軟件後，可成為商戶的支付選項。電子支付系統營運商Stripe（美：STRIP）將成為首家提供此功能的第三方軟件，而電商平台Shopify等也將加入這行列。這是蘋果擴展金融科技（FinTech）業務的最新舉措。在截至去年9月底的財年，蘋果服務收入為684.3億美元，而Apple Pay、P2P支付系統Apple Pay Cash，以及與高盛合作營運的信用卡Apple Card，僅佔這部分收入的較小比例。

稱不會蒐集用戶購物數據

蘋果已發布iOS 15.4開發者預覽版Beta 2更新，讓開發商編寫具備Tap to Pay功能的應用程式。新功能將在iPhone XS及以後的型號啟用，配備NFC功能的較舊型號iPhone可能不在兼容之列。蘋果表示，就像Apple Pay一樣，蘋果公司不會蒐集用戶的購物數據，不會知道用戶購買了什麼，或購物者的身分。

Apple Pay及Apple Wallet副總裁貝利（Jennifer Bailey）表示，iPhone的「Tap to Pay」功能將為企業提供一種安全、私密且簡單的方式來接受非接觸式支付，透過安全、便利的iPhone帶來新的結帳體驗。

結帳時，商戶提示客戶開啟iPhone或Apple Watch上的Apple Pay、非接觸式信用卡、借記卡，或其他數碼錢包，然後遞向商戶的iPhone附近，就可透過iPhone的NFC技術完成支付，讓商戶在任何地方營業也可接受付款，毋須安裝額外的設備。目前美國超過90%的零售商已接受Apple Pay。

當「Tap To Pay」功能開通，幾乎每家美國企業都可讓客戶結帳時以iPhone點擊支付，料將有助推動Apple Pay的使用率。

（綜合報道）

[國際金融]