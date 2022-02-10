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Meta股價挫 或跌出新監管法案門檻

【明報專訊】facebook母企Meta（美：FB）因每日活躍用戶按季減少而近期股價大跌，今年迄今股價累跌35%，周二市值跌破6000億美元，是2020年5月以來首次。但分認為Meta有可能因禍得福，跌出美國眾議院為市值6000億美元以上的科技巨企設定的監管門檻。

若Meta市值繼續保持在這門檻以下，將毋須受到美國國會針對科技巨企草擬的反壟斷法案所限，而Meta的競爭對手亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）卻將受到限制。Meta早段股價升3%，收復6000億美元的市值。

相關法案尚未通過，內容仍可能修改。根據草案，當科技企業的市值跌破門檻一段時期，反壟斷規範仍將適用。目前對Meta影響最大的是《平台競爭與機會法案》（Platform Competition and Opportunity Act），其限制具優勢的科網平台收購構成競爭威脅的對手。美國聯邦貿易委員會（FTC）此前指控Meta收購Whatsapp和Instagram是為了維持市場壟斷。若新的反壟斷法規通過，而Meta市值仍在監管範圍以內，將會令Meta日後難以進行類似收購。

拜登首認Tesla龍頭地位

此外，美國總統拜登周二在宣傳美國本土電動車的演說中，首次承認特斯拉（Tesla，美：TSLA）是「美國最大的電動車製造商」，一改以往只會讚揚福特（美：F）及通用汽車（美：GM）的電動車業務的做法。

拜登無視特斯拉的態度，曾令特斯拉行政總裁馬斯克深感不滿，斥拜登是「人形的濕襪子木偶」（damp sock puppet in human form）。馬斯克的粉絲上月底在請願網站Change.org發起聯署，敦促拜登承認特斯拉的市場領導地位。在拜登承認特斯拉的地位後請願結束，合共收集到近6萬個簽名。馬斯克發帖感謝粉絲的支持產生作用。白宮此前曾指出，馬斯克反對工會的立場，不符合拜登政府支持勞工的方針。

（綜合報道）

[國際金融]