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內地1月新貸相當海嘯4萬億救市 3.98萬億歷來新高 放水奏效M2增速料撲10%

【明報專訊】內地在去年12月及今年1月，接連下調存款準備金率及減息，放寬銀根的措施奏效，昨日傍晚人行公布，今年1月份新增人民幣貸款達3.98萬億元（人民幣‧下同），創歷史新高，也超過市場預期的3.7萬億元。回顧2008年金融海嘯，內地曾推出4萬億元救市計劃，帶動2009年3月人民幣新增貸款創下當時新高（圖1）；但相比之下，今年1月內地新增貸款的規模已幾乎等同當年整個救市計劃。同時，反映社會流動性的廣義貨幣供應（M2）按年增9.8%，高於預期，分析認為今年上半年M2增長有機會重新觸及10%（圖2）。

明報記者 胡學能

新貸主要來自企（事）業單位，1月份企（事）業單位貸款增3.36萬億元，其中，短期貸款增1.01萬億元，中長期貸款增2.1萬億元。另外，住戶貸款增加8430億元，其中，短期貸款增1006億元，中長期貸款增7424億元。

實體經濟相關貸款增4.2萬億

初步統計，1月社會融資規模增量，初步統計為6.17萬億元，比上年同期多9842億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.2萬億元，是單月統計高點。企業債券凈融資5799億元，按年多1882億元；政府債券凈融資6026億元，按年多3589億元。1月底社會融資規模存量為320.05萬億元，按年增長10.5%。

大新：M2增速大幅擴大空間微

1月M2餘額按年增9.8%，增幅是去年2月M2餘額按年增幅10.1%以來新高。M2反映的是放寬措施有否傳導至民間，讓企業及個人流動性增加。大新銀行（2356）高級經濟師溫嘉煒表示，去年貨幣增長稍放慢，配合貨幣政策，而今年政策放鬆，料上半年M2按年增長有機會觸及10%水平，惟內地不願貨幣政策過分寬鬆，故再大幅加快空間不大。

溫稱，上月新增貸款之巨，有季節性因素，一般農曆新年前，數值都較高，銀行多於年初批貸款，央行過年前亦透過逆回購增加資金注入，冀確保銀行流動性充足。他又指人行去年12月以來的降準、減息動作顯示貨幣政策偏寬鬆，冀減輕疫情與內房問題造成下行風險。上月社會融資規模存量按年增長10.5%，他料上半年有機會按年增長約11%。而下月內地舉行兩會，相信最快下月會再考慮降準或減息。

下月兩會 憧憬再降準減息

農銀國際宏觀研究主管姚少華表示，內房上月收益按月跌，而上月消費數據疲弱，為再放寬貨幣政策提供條件，相信1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）今季有機會分別降10個、5個基點，存款準備金率或降0.5個百分點。