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內房股全線做好 傳放寬預售資金監管

標籤：經濟

【明報專訊】多間內房自去年先後爆出債務危機，其中世茂集團（0813）上月更出售所持的廣州亞運城以套現還債，外電日前報道，集團已徵得貸款行同意推遲償還15.8億元貸款，帶動內房股昨全線股價做好。另有內媒報道，更新的《城市商品房預售管理辦法》近日已出籠，其中將提高房企使用預售資金的自由度。

受世茂獲准延期償付部分貸款帶動，內房股昨日股價全線報捷，其中世茂單日抽升12.4%，全日收報6.51元，屬升幅最強勁內房；融創中國（1918）昨日同樣升11%，收報10.72元。另旭輝控股（0884）收報5.63元，升7.6%；中國恒大（3333）收報1.76元，升5.4%；碧桂園（2007）收報6.79元，升4.5%。

世茂融創股價飈一成

內房利好消息不斷，財聯社昨日引述消息報道，當局近日更新推出多年的《城市商品房預售管理辦法》政策內容，包括在市縣級城鄉建設部門批核工程造價等合同、確定項目竣工所需資金額度，而企業所持資金又達到相關監管額度、即確保項目能有效交付的大前提下，超出額度的資金則可由企業自由使用。

報道指相關政策更新除了提高內房使用各項目預售資金的靈活性，同時亦改善此前部分地方對預售資金監管責任不明確、房企提取基數和提取比例過高、提取節奏不合理等問題。