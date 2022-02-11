彭博：華融信達等研參與收購財困內房資產

報道指，華融目前正與世茂集團（0813）接觸，另以信達為首的一個財團，研究或收購重組恒大集團（3333）部分處於困境的項目。資產管理公司會向開發商注入新資金，並將優先用於保交樓，債權人最終獲得多少賠償，將取決於資產管理公司對地產項目的出價。此消息一出，世茂票息率達4.75厘並於7月3日到期的美元債，漲價0.033美元，見0.67325美元。

同時，報道亦引述知情人士指，資產管理公司在收購時，可以支付高於市場估值的價格，以幫助穩定資產價格，加快債務化解過程。隨著深入處理債務，監管機構或考慮通過額外的資金支持來擴大資產管理公司的購買能力。但目前由於處於初期階段，因此當局未作最後決定，最終可能並不會提供實質的資金支持。

截至2020年尾，內地四大資產管理公司的資產近5萬億元人民幣，雖然在去年初內地成立第五大全國性的資產管理公司銀河資產管理，但只剛剛啟動業務。