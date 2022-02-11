文華東方CEO：嚴格防疫變孤城 高管暫撤港 內地本地旅遊回暖 擬京滬等增5酒店

明報記者 周綺琪、胡學能

《金融時報》報道，文華東方行政總裁James Riley原已居港約25年，但認為現時讓管理團隊留港已不可行；他提及，集團大部分管理人員正處於出差或在港以外地方工作，其中首席營運官已離港15個月，惟公司仍無意讓他回港，因為「他在港沒有可做的事」。他續稱，由於無法巡視酒店或拜訪客戶，甚或沒有地方可到訪，故在邊境關閉時，本港變成「奇怪的經營場所」，是一座「孤城」（isolated city）。

首席營運官已離港15月 「在港沒可做的事」

James Riley又稱，相信香港恢復通關時，將有望迎來復蘇。至於目前中國內地的本地旅遊回暖，並提供合理回報，集團亦計劃在北京、上海等地增設5家酒店。

人力顧問機構ECA International本周二曾指出，相對於其他寬鬆抗疫政策的地區，香港對國際企業及人才的吸引力失去優勢。事實上，旅遊業持續冰封，不止本地業界，連外資都撤走，其中皇家加勒比國際遊輪本周三宣布，取消旗下「海洋光譜號」今年餘下的公海遊航程，另一郵輪公司星夢郵輪上周亦已裁走大部分在港員工。

大摩料港首季GDP跌至負增長

繼評級機構惠譽將今年香港經濟增長預測由3%「劈半」至1.5%後，摩根士丹利昨日亦發表報告，將今年首季香港經濟增長預測，由原先按年增長1.2%，下調至按年負增長0.8%，預計最嚴格的社交距離措施於下月底至4月初仍續維持下。該行還將香港全年經濟增長預測下調50個基點，至2%。

大摩指出，看到香港和內地重新通關的時間延遲至今年第四季、對國際旅遊限制鬆綁仍處於次要位置的可能性增加，政府可能會增加財政支援，達到本地生產總值（GDP）4%至5%。

倘延遲開關 私樓租金或受抑制

疫情及封鎖措施不但影響本地私人消費，大摩還提到，一旦延遲開關，本港私人房屋租金增長可能仍受到抑制。報告指本港人口增長與私人房屋租金的走勢相近，隨着人口去年底按年負增長，私人房屋租金按年變幅處於負水平（見圖）。該行認為，若Omicron疫情爆發於上半年持續，而導致更高的死亡率或住院率，尤其是長者，這將令政府將嚴格的社交距離措施延長至年中，如此情况下，該行對香港的全年經濟增長的預測，有可能進一步下調至1.2%。