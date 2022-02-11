領展王國龍：第五波疫情 會盡量支持租戶

在港商場出租率保持98%

王國龍表示，根據過往兩年的抗疫經驗，他們曾經在租金、推廣，以及使用多種方法支援租戶，同時亦見到，一方面有租戶離場，另一方面有新租戶過來，加上繼續有人流，因此令在港商場出租率保持在98%，他們會繼續吸引好的租客，亦會致力在香港及不同地區物色機會，分散收租組合。

他又表示，在疫情爆發期間，一方面餐飲生意轉差，另一方面街市及超市的生意非常好，反之疫情放緩，餐飲生意轉好，但超市生意回落。特別在1月份，他稱：「停車場業務從訪客所收票數，已回復至2018年高位，反映市民已經多了探親戚及食飯。」

配合疫苗通行證措施 料不會增聘逾千人

領展首席策略總監丘兆祺補充，即使集團目前未有1月份人流數據，但是隨着收緊社交距離措施及限制晚市堂食，他預見租戶生意轉差。

王國龍表示，隨着疫苗通行證落實，領展會添加更多二維碼配合市民掃碼。儘管在政府兩日前通知，準備於2月24日推行疫苗通行證，但是起初當局未有提供很多資料，到本周三食物及環境衛生局界定清楚落實執行通行證的物業分類及情况，集團最終只估計需要少量增加人手便可應付新的政策，毋須如之前估計般需要大量人手。