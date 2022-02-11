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寶力控愛飛旅遊4前董事 涉轉移逾1500萬資產 索償637萬

標籤：經濟

【明報專訊】疫情對旅遊業影響持續，本地網上旅行社「愛飛旅遊（Wefly）」前年宣布結業，但母公司、細價股寶力科技（0164）近日入稟高院，指控該公司4名前任董事違反信託責任，包括涉及在愛飛旅遊結業前兩個月，將公司逾1500萬元資金轉移，因此要求索償合共637萬元，當中包括147萬元的法律、會計及財務額外費用，以及490萬元替代因持續停牌而借入的額外貸款。

明報記者 葉翠

翻查資料，Wefly於2015年1月由劉婉琳創立，至2017年寶力科技以3億元收購75%股權，惟3年後，Wefly在2020年3月宣告無力還債清盤。

2017年收購愛飛75%股權 3年後清盤

據入稟狀指出，寶力科技指控4名被告，分別為第一、二、三及四被告劉婉琳、吳文廣、林仲玲和吳子健，從2019年起開始出現不合作行為，包括未有適當告知或定期向寶力更新公司業務、營運、財務狀况和進展，以及未能說明所有帳簿和財務信息紀錄，導致原告遭受有關財務業績的重大不當延誤，以及因延遲發布年度財務業績公告而遭聯交所停牌。

3被告隱瞞兼任競爭對手高層

至2020年2月，Wefly遭貿易債權人四海旅遊向提出逾812萬元的債權索賠，指控公司涉不當行為和欺詐交易，寶力科技於是要求Wefly作出回應和澄清，惟4名被告未有否認四海的訴訟請求，因此寶力科技認為有權就訴訟向4名被告要求全額賠償。

其後集團在Wefly的現場審計中，發現3名被告通過一系列關聯方合同或資金轉移，挪用Wefly資產和財產合共約1546萬元，涉及交易公司包括東怡旅遊和理想旅遊，而劉婉琳作為公司創辦人兼董事，卻對不當行為視而不見，未能或忽視干預或糾正，因此認為4名被告須承擔連帶賠償責任，以賠償原告遭受的損失。

指創辦人兼董事對不當行為視而不見

此外，寶力科技指，第二、三及四被告隱瞞在與Wefly存在競爭的公司擔任高級職位，當中吳文廣和吳子健分別擔任東怡旅遊的唯一董事和唯一股東，以及公司秘書，而林仲玲則擔任捷達假期和理想旅遊的公司秘書。