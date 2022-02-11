保誠執行總裁擬3月退任 正物色接替人選

【明報專訊】保誠（2378）昨日公布，集團執行總裁Mike Wells擬於3月底退任，董事會正從集團內部和外界的候選人中物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells。現任集團財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick將於Wells卸任時擔任集團臨時執行總裁。
翻查資料，現年62歲的Mike Wells是在2015年6月開始獲內部擢升，接替譚天忠（Tidjane Thiam）出任保誠執行總裁，他在1995年加入保誠旗下美國壽險公司Jackson National Life Insurance，在升任保誠執行總裁前，他已擔任Jackson總裁兼執行總裁。
保誠表示，鑑於業務上將重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells的工作，將出任臨時執行總裁的Mark FitzPatrick將會按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。
不過，他表明完成交接後將退任董事會轉任顧問，並要求董事會毋須將他列入候選執行總裁名單內。
此外，保誠亞洲及非洲執行總裁Nic Nicandrou將繼續負責領導保誠在亞洲和非洲的所有人壽保險和資產管理業務，以及將繼續專注於此等業務的營運業績。