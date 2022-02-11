保誠執行總裁擬3月退任 正物色接替人選

財務總監兼營運總裁任臨時執行總裁

翻查資料，現年62歲的Mike Wells是在2015年6月開始獲內部擢升，接替譚天忠（Tidjane Thiam）出任保誠執行總裁，他在1995年加入保誠旗下美國壽險公司Jackson National Life Insurance，在升任保誠執行總裁前，他已擔任Jackson總裁兼執行總裁。

保誠表示，鑑於業務上將重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells的工作，將出任臨時執行總裁的Mark FitzPatrick將會按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。

不過，他表明完成交接後將退任董事會轉任顧問，並要求董事會毋須將他列入候選執行總裁名單內。

此外，保誠亞洲及非洲執行總裁Nic Nicandrou將繼續負責領導保誠在亞洲和非洲的所有人壽保險和資產管理業務，以及將繼續專注於此等業務的營運業績。