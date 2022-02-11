moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

美通脹加劇至7.5%超預期 全年加息6次或以上概率達76%

【明報專訊】美國通脹持續加劇，1月消費者物價指數（CPI）按年增長7.5%，超出分析師預期的7.2%增幅，是1982年2月以來最高。通脹持續向上，鞏固了聯儲局今年大幅加息的預期。CPI數據公布後，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期聯儲局在3月會議加息半厘的概率達到54%，前一天的概率為24%。交易員更預期，全年加息6次或以上的概率達76%。美國10年期國債孳息率突破兩厘大關，是2019年8月以來首次。對利率最為敏感的美國兩年期國債孳息率飈升至1.45厘。

美股三大指數早段下滑，以科技股為主的納指跌逾1%，午夜前跌幅收窄。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）等主要科技股早段下滑。不過受息率向上影響，銀行股早段上漲，花旗（美：C）及富國（美：WFC）早段升1%。

10年債息升破2厘 兩年半首次

數據公布前，今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，聯儲局準備好在任何會議加息，不過她預期3月的加息幅度不會超過四分之一厘。她又贊成大幅縮減聯儲局的資產負債表，出售按揭抵押證券（MBS）。

剔除波動較大的能源及食品價格，美國1月核心CPI按年上漲6%，較預期高出0.1個百分點，是1982年8月以來最高。受疫情相關的供需失衡影響，汽車、家具、電器以及其他耐用品的價格，上月繼續推動美國通脹飈升。

學者：收水過度激進恐損經濟

彭博社的分析指出，1月通脹升幅大於預期，為3月加息半厘增添理據。上月物價廣泛增長，醫療服務等更出現顯著升幅，而此類別的價格更在聯儲局重視的通脹指標──個人消費支出（PCE）物價指數有較大的權重。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席金融市場經濟學家Kathy Bostjancic指出，高於預期的通脹率、美國10年期國債孳息率升至兩厘，以及聯儲局可能實施嚴厲的緊縮周期，對整體股市不利，若聯儲局採取較激進的措施，可能令經濟增長放緩。

此外，密歇根大學經濟學家柯林斯（Susan Collins）獲任命為波士頓聯儲銀行行長，填補羅森格倫（Eric Rosengren）在炒股風波後離職而留下的空缺，成為首名領導聯儲局地區銀行的黑人女性。

（綜合報道）

[國際金融]