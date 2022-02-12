中銀放寬按揭「還息不還本」要求 大型銀行多已結束計劃 按個別情况酌情處理

明報記者 歐陽偉昉

中銀表示，無論從事或受僱任何行業的個人客戶，如有短期資金周轉需要，可申請按揭貸款延期還本，6個月內只還利息，期滿後可申請再延長6個月，合計最多12個月。中銀稱，會投入500億元信貸資源，針對疫情持續下本地企業經營環境困難，為客戶提供資金周轉，適用於該行現有及全新的客戶，該500億元信貸資源包括上述個人按揭延期還本、中小企抗疫專項貸款等。

中銀延期還本最多12個月

2020年2月新冠疫情在港初次爆發，多家銀行就物業按揭、企業貸款等多項貸款推出「還息不還本」措施（見表1），不過隨着經濟就業改善，多家按揭大行已結束計劃，匯豐表示現時以恒常機制按個別情况提供類似協助，渣打則指會積極考慮重啟。恒生（0011）和東亞（0023）表示，可因應個別客戶情况處理。工銀亞洲則表示現時仍有相關計劃，會考慮是否延期及調整計劃內容（見表2）。

金管局表示，截至去年底銀行就個人客戶按揭還息不還本、應急貸款等紓緩措施，批出5.2萬宗申請，涉逾530億元。另外，銀行為企業客戶「預先批核還息不還本」、貸款展期、應急貸款等紓緩措施，批出8.3萬宗申請，涉及逾9200億元。

金管局：與銀行商討支援企業

至於中小企貸款「預先批核還息不還本」安排，原訂在今年4月完結，金管局此前一直研究退出。但當局昨日表示，理解新一波疫情下，一些企業的經營狀况面對很大挑戰，對於就到期的後續安排，金管局和銀行業界會整體考慮如何在支援受疫情影響企業和顧及銀行風險管理需要之間取得合適平衡，倘有決定會盡快公布。

分析：港銀資本強 有條件延措施

星展香港經濟師謝家曦認為，新一波疫情下經濟轉差，失業率難免自低位回升，中小企還息不還本在4月到期後，暫時仍有需要延長，而且本港銀行資本強勁，銀行體系資金充裕，有條件繼續支持延長支持措施。他指雖然去年經濟有一定程度恢復，但零售飲食行業在過去兩三年相當困難，認為政府應繼續推出保就業、消費券等支援措施。