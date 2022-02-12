梁志堅：地建會不能強迫會員減租

稱個別商場只收底租無分紅

梁志堅表示，各商場租約條款不一，難以一概而論；加上貿然減租或會引發連串影響，包括有業主或將物業做按揭，因此「唔止係業主減租畀商戶咁簡單」。他強調商會只可為會員提供建議，不可強迫會員作任何決定，但相信在艱難時刻，雙方均會「有商有量」，業主亦不會坐視不理。據他所知，有個別商場或只收取底租，未有收取零售額分紅。

零售協會籲政府強制減租

對於今年商場舖租及零售市况走勢，梁志堅表示需視乎疫情發展，以及經濟、民生等復蘇情况。

另一方面，香港零售協會日前亦發公告表示，政府最新公布的社交限聚令屬疫情以來最嚴厲的措施，進一步影響市面人流；面對目前市况，零售商即使未被強制停業，不少店舖情况已猶如停業。

協會續稱，租金一向為零售商最大支出，受新一波疫情重挫，協會懇請政府以有效措拖強制商舖業主與零售商同舟共濟，包括商場舖商戶於疫情期間獲免收底租，只收營業額按百分比抽成；街舖租戶租金可減免一半。

協會又提及，政府除了首兩輪防疫抗疫基金外，未有再資助受影響零售商，甚至最新公布的第6輪防疫抗疫基金亦令業界非常失望。協會促請政府將零售類別納入新一輪防疫抗疫基金的受資助對象，並提供專門的幫助。