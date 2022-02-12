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港匯曾觸7.8047 見逾兩年低位

【明報專訊】美國公布上月通脹超預期及創40年新高後，美債息抽升，港匯昨走弱，午後曾觸7.8047水平，與去年12月16日低位一樣，同創逾兩年低位。截至昨晚8時53分，港匯報7.7999。

分析：美倘突襲加息 港匯或見7.82

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，前晚美國兩年期國債孳息率升逾20點子，市場思考聯儲局會否本月內突襲加息，由於美國短息升，港美息差因而拉闊而出現套息交易，故港匯轉弱，若突襲成真，港匯最快或下月見7.82。

加息陰霾下，恒指本周受制約25,000點水平，昨低開87點後走勢反覆，其後曾倒升33點，午後又轉跌，收報24,906點，跌17點，主板成交1392億元。北水淨流出3.92億元，連續兩日流出。

國指跌0.06%，科指跌1.23%。碧桂園服務（6098）升5.43%，是升幅最大藍籌，石藥（1093）跌4.99%，是跌幅最大藍籌。受惠加息，友邦（1299）、匯控（0005）分別升1.22%、0.43%撐市；騰訊（0700）、美團（3690）分別跌1.53%、2.23%拖累大市。

恒指本周累升1.36%或333點，連升第2周。碧桂園服務是本周表現最佳藍籌，累升11.03%，其次為海底撈（6862）及萬洲（0288），分別升10.96%及9.9%。表現最差藍籌是藥明生物（2269），累跌28.72%。