人行季報促降企業融資成本

報告重申堅持房住不炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。實施好房地產金融審慎管理制度，加大住屋租賃金融支持力度，維護住屋消費者合法權益，更好地滿足置業者合理住屋需求。報告內的專欄提到，下一階段，穩健的貨幣政策要靈活適度，加大跨周期調節力度，進一步穩定信貸總量增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

野村料未來數月再雙降

周四公布的1月新增貸款達歷史新高，中金發表研報，認為銀行有可能將去年12月部分信貸延後到今年1月投放，故今年1月內地實際信貸需求可能並非很強。中金又指，從1月的貨幣金融數據來看，穩增長政策的執行效果也逐步顯現，接下來可能需要進一步觀察社融數據改善的速度。

野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人發表報告稱，相信經濟狀况幾乎已經達到了北京的痛閾，預計3月的全國「兩會」結束後，將有更多實質的支持措施出台，中國未來數月會再一次下調政策利率10個基點、降準50個基點。