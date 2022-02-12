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傳不如期贖永續債 正榮地產跌66% 內媒指大股東持股被強制平倉 集團否認

標籤：經濟

【明報專訊】正榮地產（6158）因為市場突然傳出其不再按計劃在今年3月份贖回2億美元永續債兼重組境外債而股價急插，之後壞消息紛湧而至，更盛傳大股東歐宗榮手上部分持股被強制平倉，致股價插穿1元大關，曾經大插超過八成。儘管正榮在收市前否認拒贖永續債，其股價亦反乏彈力，收市仍大跌66.39%，並拖累同系的正榮服務（6958）股價亦急插57.7%。在正榮地產及正榮服務持股54.6%及63.26%的歐宗榮，單日身家被蒸發掉73.43億元。

明報記者 陳偉燊

同系正榮服務同插58%

正榮昨午股價急插之前，市場已有前奏。該公司去年4月發行、年息5.98厘並於今年4月到期的綠色優先票據，在早上近9時已大跌12.63%，低見67.1美分。繼而其年息10.25厘的永續債價亦在中午前暴跌56.99%，跌至低於40美分。到該股午後開盤即暴跌，最多曾跌約81%，低見0.68元。該股更隨即於昨午2時29分起啟市場調節機制並進入冷靜期，至5分鐘後結束，其後股價回穩。該股成交額比平時暴增近100倍，多達4.87億元。沽空盤亦比周四大增1.67倍，達130萬元。

在正榮持股54.6%的主要股東歐宗榮，持股只值29.33億元，單日蒸發57.95億元。他在正榮服務的63.26%持股價值亦大減15.48億元，只值11.35億元。合計之下他手上兩股市值大減73.43億元，只餘40.68億元。

大股東歐宗榮兩股市值減73億

雖然昨午澎湃新聞報道，歐宗榮在正榮地產的部分持股已經因為大跌而被強制平倉，但是該集團在港的外聘公關否認有關說法。另內地傳媒早前引述正榮地產表示，昨日或有機構惡意做空再買入，公司正在進一步了解股價下跌原因，但正榮至昨晚仍未有正式發出公告。翻查資料顯示，正榮地產截至去年6月底止，連同優先票據、計息銀行債、公司債等合計713.37億元（人民幣‧下同），一年內到期債務203.43億元，同時其手持現金及等價物為349.82億元。理論上其手持流動現金足以應付一年內到期債務。

1月銷售按年跌逾29％

此外，該集團昨晚披露1月份銷售數據，錄得合約銷售78.97億元，按月及按年分別跌21.16%及29.47%。單月銷售銷售建築面積約為49.1萬平方米，按月及按年減少10.49萬平方米及15.52萬平方米。