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疫情帶動收入 盈健康健發盈喜

標籤：經濟

【明報專訊】受惠新冠疫情帶動收入增長，主要從事香港醫療業務的盈健醫療（1419）和康健國際（3886）均發盈喜，盈健預計中期多賺逾4倍，康健預計全年轉虧為盈。盈健昨日收報1.42元，收跌2.1%；康健收報0.37元，無升跌。

盈健料中期多賺4倍

康健去年虧轉盈

盈健預計截至去年12月底止六個月盈利約9000萬元，按年增約4.33倍，中期盈利增長主要是全科醫療服務範疇如預防、檢測、 疫苗接種及外展服務之擴展，刺激期內有關服務收入增加；全科醫療服務的毛利率上升，帶動公司毛利增加。

康健預計截至去年12月底止，全年綜合溢利介乎約5000萬至8000萬元，扭虧為盈主要由於醫療服務、內地醫院管理及相關服務、以及冠狀病毒病檢測服務的需求增加，帶動公司去年全年按年增加、投資物業錄得公平值收益、其應佔聯營公司溢利按年增加，以及公司相關資產之預期信貸虧損及減值虧損按年收窄。

宏橋料盈利按年增六成

此外，從事鋁產品產銷業務的中國宏橋（1378）亦發盈喜，預計截至去年12月底止年度淨利潤或按年大幅增加逾六成，原因是鋁產品銷售價格不斷上漲並維持高位，使去年度收入和淨利潤均大幅增長；惟公司指出，2020年度下半年淨利潤基數較大，加上主要原材料煤炭及陽極炭塊等採購價格大幅上漲， 因此下半年淨利潤增長幅度不及上半年。