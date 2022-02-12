信達伙禮來研發肺癌新藥 美FDA顧問：需補充額外臨牀試驗

信達生物稱，和禮來將繼續與FDA配合完成新藥上市申請的審評工作。禮來則稱，對顧問委員會的決定表示失望。

信達：投票意見不具FDA決策權

受到消息影響，信達生物的股價昨日下跌7.47%，收報31.6元。信達生物制藥集團總裁劉勇軍表示，FDA沒有任何對於信迪利單抗安全性問題的質疑。雖然對於次今次投票結果感到遺憾，他們將與禮來共同配合FDA繼續完成BLA申請的相關審評工作。

信達的公告則指出，該投票意見不具有對FDA決策的約束力。根據《紐約時報》報道，該委員會主要質疑，有關聯合療法只基於在內地的臨牀結果去提交審批，並不足夠，亦有半倒退之嫌。

信達中美20項聯合臨牀研究

信達生物本身在內地已以「達伯舒」的名義銷售信迪利單抗產品，並前後在中、美兩地進行20項聯合療法的臨牀研究，是次與禮來合作提交到FDA的申請，便是其中一例。信達冀推動發展，加速從生物科技公司（biotech）向全球生物製藥公司（global biopharma）的轉型。