儲局官員盼上半年加息1厘 即其中一次加半厘 稱通脹升溫需加辣

料供應緊張 國際油價升1%

高盛亦預期，聯儲局在今年餘下的7次會議，都將加息四分之一厘，加息次數較其此前預測多出兩次。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員預期聯儲局年底前至少加息至1.75厘。美國10年期國債孳息率昨晚維持在2厘高位，美股三大指數周四大幅下滑後，早段窄幅上落。美國網上地產代理商Zillow（美：ZG）出乎意料錄得盈利，股價早段升逾一成。美國運動品牌Under Armour（美：UAA）上季業績勝預期，但預期今季毛利率下滑，股價早段跌6%。此外，國際能源署（IEA）認為，一些主要產油國之間的石油供應問題，可能會加劇能源市場的緊張和波動，國際油價昨晚升約1%。

布拉德表示，鑑於通脹再創新高，令他更趨鷹派，認為聯儲局應採取更積極的加息措施。他表示，其提出的加息路徑不算令人震驚，而是對美國去年出乎意料的通脹衝擊作出的明智反應。

美債息維持2厘 美股早段窄幅上落

布拉德又稱，聯儲局以往在這種高通脹數據公布後立即召開會議及加息，他建議聯儲局如今也應考慮這樣做。值得注意的是，他在上月通脹數據公布前，對3月加息半厘，又或在既定會議以外的時間宣布加息持懷疑態度。在布拉德發表鷹派言論後，芝商所（CME）的數據顯示，投資者預計3月加息半厘的概率，由五成左右升至周五的七成水平。自2000年以來，聯儲局未曾以半厘的幅度加息。

聯儲局中間派似乎認為沒必要以激進的步伐展開加息周期。2024年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，加息半厘「不是我的偏好」，聯儲局已就其準備採取的行動發出明確信息。

同樣在2024年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）對加息半厘持開放態度，但質疑是否有此必要。他預計聯儲局將「穩步」將利率上調至中性水平。上月通脹數據顯示，價格壓力正在擴大，與供應鏈無關的服務成本加速上升，但單月的數據未必推動官員在既定會議以外的時間加息。部分分析認為，若宣布緊急加息，有可能令市場恐慌，而且這需要把聯儲局的買債計劃提早於3月前完成，為市場帶來混亂。

3月加息半厘概率 升至七成水平

在通脹數據公布後，高盛指出，鑑於通脹率、工資增長和短期通脹預期偏高，3月有理由加息半厘，但迄今為止，聯儲局官員的表態傾向採取循序漸進的加息步伐，預期今年每次會議將加息四分之一厘。德銀、花旗和匯控的分析師則預計，聯儲局將在3月加息半厘。

聯儲局在3月結束買債後，將商議縮表的進速。分析師表示，數據顯示聯儲局對通脹問題的應對，嚴重落後於形勢，如今需迅速採取行動，撤回非常規刺激措施。當前強勁的美國經濟，正推高租金和工資水平，即使供應鏈的干擾逐步消退，通脹仍可能居高不下。

（綜合報道）

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