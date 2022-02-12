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Foodpanda母前景弱 股價挫三成

【明報專訊】外賣食品配送平台Foodpanda母企Delivery Hero（德：DHER）周四公布的盈利前景遜預期，在德國的股價由周三公布業績前的66歐元水平，降至周五晚的41歐元左右，跌幅超過三成。

今年以來股價削半

投資者恐Delivery Hero的發展落後於優步（美：UBER）及DoorDash（美：DASH）等競爭對手，加上環球央行部署收緊貨幣政策，令Delivery Hero估值變得高昂，卻處於虧損的科技企業成為沽貨對象。今年以來股價跌約五成。

Delivery Hero公布，第四季其應用程式的總銷售額（gross sales volume）按年增長39%至96.4億歐元（約857億港元），與去年同期的81%升幅相比顯著放緩。該公司全年收入按年增長89.5%至66億歐元（約586億港元），但剔除某些項目後，虧損擴大至7.81億歐元（約69億港元），預期今年不會實現整體盈利。

馬斯克稱星艦年內進軌道

此外，太空科技公司SpaceX行政總裁馬斯克發布新一代運載火箭星艦（Starship）的最新消息，表示對星艦今年進入地球軌道的目標充滿信心。

星艦專為月球和火星航行而設計，運載火箭第一節配備超重型（Super Heavy）推進器，第二節則為星艦飛船，兩者結合高約120米，設計以重複使用為目標，可負載150噸進入地球軌道。馬斯克預計，需要運載100萬噸物料前往火星，才足以在當地建立一個自給自足的城市。

馬斯克表示，SpaceX已進行144次成功發射，106次成功着陸，技術上已接近準備就緒，現在很大程度取決於美國航空管理局(FAA)完成環境評估頒發飛行許可，料在3月可獲當局回覆。

（綜合報道）

[國際金融]