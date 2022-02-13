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避險情緒籠罩 美股三大指數全跌 納指挫2.8%最差 金價油價向上

標籤：經濟

【明報專訊】烏克蘭局勢緊張，美國國務卿布林肯上周五警告，俄羅斯繼續集結軍隊可隨時入侵烏克蘭，多國陸續呼籲僑民撤離，引發資金避險，美股三大指數連續兩日下挫，納指上周五下跌2.78%，報13,791點，標普500指數跌1.9%，報4418點，俗稱恐慌指數的標指波動率指數（VIX）急升14.43%至27.36點。資金轉至避險資產，每盎司黃金上周五報1860美元，上升1.27%見3個月高位，美國10年期債息亦因債價上揚，上周五自兩年半高位回落4.78%（見表1）。

明報記者 歐陽偉昉

道指周五下跌1.43%，報34,738點。上周四公布的1月美國通脹升至7.5%的40年新高，市場對3月加息0.5厘預期增加，10年期美債息曾升上2厘以上，不利美股氣氛，加上烏克蘭危機，納指連續兩日下挫逾2%，全周下跌2.18%，標指和道指兩日亦跌逾1%，全周分別下跌1.82%和1%。

Cornerstone Wealth投資總監Cliff Hodge表示，烏克蘭問題再衝擊已本受加息預期升溫影響的股市，伴隨市場對新聞的反應，未來幾周或有更多下行風險。

紐約期油急升逾4%

見93.9美元

俄羅斯為石油主要生產國，市場擔心入侵烏克蘭將進一步影響石油供應，紐約期油上周五急升4.47%，至每桶93.9美元，創2014年9月以來高位，帶動標指能源業指數逆市上升2.79%。Oanda高級市場分析師Ed Moya認為，市場正在等待理由將油價推上每桶100美元以上，若俄羅斯增兵調動下周獲證實，或可再推動油價多升一成。

除了能源和公用行業，其餘9個行業指數上周五皆跌，跌幅最大為資訊科技，下跌3.01%。特斯拉（Tesla，美：TSLA）和亞馬遜（美：AMZN）跌4.92%和3.59%，拖累可選消費股指數亦跌2.82%。

憂俄限原材料 半導體股下跌

路透社引述消息人士稱，白宮警告晶片生產商需分散供應鏈，以防俄羅斯限制關鍵原材料供應以報復美國制裁，費城半導體指數急挫4.83%，龍頭股Nvidia（美：NVDA）跌7.26%；AMD（美：AMD）受財務總監出售持股消息影響，股價急挫10%（見表2）。

中石油ADR較港收市高逾3%

恒指夜期下跌0.4%，收報24,761點，低水146點。ADR港股比例指數報25,077點，上升0.68%。受油價提振，中石油（0857）ADR上升4.4%，折合報4.29港元，較港股周五高收3.6%。中概股隨美股科技股下跌，阿里巴巴（9988）ADR下跌1.4%，折合報119.19港元，較港股周五低收2.62%。