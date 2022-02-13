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思科傳斥逾200億美元收購Splunk

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》上周五引述消息報道，網絡設備供應商思科（4333）（美：CSCO）向軟件生產商Splunk（美：SPLK）提出以超過200億美元收購，一旦成事將為思科歷來最大宗收購。 不過，彭博社昨引述消息透露，思科與Splunk雖然曾進行收購談判，但談判在最近幾周已經破裂。

彭博：交易談判已破裂

彭博社引述消息稱，目前兩家公司已不再談判，尚不清楚思科是否仍對Splunk感興趣。《華爾街日報》早前報道收購消息後，Splunk股價在上周五盤後交易上升11.24%至127.39美元，見兩個半月高位。思科和Splunk拒絕向彭博社評論消息。

思科上周五跌1.77%，年初至今跌14.94%，多於納指同期11.85%跌幅。思科將於下周公布最新業績，彭博指由於零部件短缺，該公司在去年11月上次業績公布中，給予一個缺乏動力的收入預測。

傳統上，思科大部分收入來自構成電腦網絡骨幹的設備，但該公司一直擴展軟件和服務，以減少對其標誌性網絡硬件的依賴。公布在去年9月時預測，到 2025 財年，訂閱和軟件收入將達到公司總收入的50%。收購Splunk一旦成事，會是思科歷來最大一宗收購，金額遠高於該行在2006年以約70億美元收購電訊設備公司Scientific Atlanta。

Splunk近期股價同樣不佳，去年11月中見頂以來，股價累跌33.93%。Splunk業務為數據分析及圖像化服務，該公司原行政總裁Doug Merritt在去年11月宣布離職，市場關注公司能否繼續向雲端轉型，令股價單日急跌18%。雖然上季業績好過市場預期，不過多家大行仍因高層變動不明朗而下調公司目標價。