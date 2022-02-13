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索羅斯申報Rivian持股 總值20億美元

標籤：經濟

【明報專訊】電動車股Rivian（美：RIVN）自去年11月，挾着史上第六大美國新股的威勢上市，上市後股價持續受壓。包括彭博在內的外電報道，著名國際對冲投資大戶索羅斯旗下的Soros Fund Management最新申報，至去年12月底的季度，申報持有總值20億美元電動車股Rivian股份。當時該公司每股市價平均逾百美元，但是至上周五收市價只餘58.85美元，比索羅斯申報持倉時的每股造價為低。

同時申報大減科技股ETF持倉

Rivian自去年11月中上市後，股價除上市開初第五天升抵最高位172.01美元之後，便持續受壓，至上周五收報58.85美元，已比最高位大跌65.79%。雖然索羅斯旗下公司申報持倉的時間點是去年12月底，但是以去年12月31日為例，Rivian股價仍高達103.69美元，仍然比上周五收市價為高，期間Rivian股價跌幅達43.24%。由於這項申報為持有股份長倉，在Rivian持股達到1983.57萬股，索羅斯管理的基金在之後有否就Rivian持倉進行股價對冲，暫時不得而知。翻查資料，Soros Fund Management早於2020年7月披露，在Rivian上市前已成為股東，但是未見透露投資額及持股水平。

同時，Soros Fund Management申報在投資科技股的Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ）交易所買賣基金的持倉，到去年12月底，持貨價值只餘940萬美元，比去年第三季底止時申報持倉價值3.56億美元，大幅調低。