索羅斯申報Rivian持股 總值20億美元

同時申報大減科技股ETF持倉

Rivian自去年11月中上市後，股價除上市開初第五天升抵最高位172.01美元之後，便持續受壓，至上周五收報58.85美元，已比最高位大跌65.79%。雖然索羅斯旗下公司申報持倉的時間點是去年12月底，但是以去年12月31日為例，Rivian股價仍高達103.69美元，仍然比上周五收市價為高，期間Rivian股價跌幅達43.24%。由於這項申報為持有股份長倉，在Rivian持股達到1983.57萬股，索羅斯管理的基金在之後有否就Rivian持倉進行股價對冲，暫時不得而知。翻查資料，Soros Fund Management早於2020年7月披露，在Rivian上市前已成為股東，但是未見透露投資額及持股水平。

同時，Soros Fund Management申報在投資科技股的Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ）交易所買賣基金的持倉，到去年12月底，持貨價值只餘940萬美元，比去年第三季底止時申報持倉價值3.56億美元，大幅調低。