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內地傳禁寒假高中培訓 中資教育股美市再跌

標籤：經濟

【明報專訊】由於內地再傳言，監管機構出手禁境外上市的校外教培機構，在寒假提供中學科類培訓服務，受到消息影響，美國上市中資教育股再跌。好未來（美：TAL）、高途（美：GOTU）及新東方（9901）（美：EDU）在美國市場的股價分別跌7.18%、2.2%及5%。另美國維權律師行Pomerantz律師事務所表示，正代投資者跟進及研究，向新東方採取進一步追究行動。

去年「雙減措施」觸發新東方大跌

今次觸發在美國上市內地教育股股價受壓，緣於再傳內地監管機構，擬禁止校外培訓機構在寒假期間提供高中學科類培訓。

這與去年7月份內地推出「雙減措施」同出一轍，原意是旨在減輕學童負擔及家長的子女教育成本，當時最終因為影響到新東方等的業務大減，致要尋求轉型，並借助巨額資金，開拓農業產品電商業務，尋求新的出路及收入。事件亦觸發當時新東方等一眾線上教培股股價大跌。

美律師行研代投資者向新東方索償

同時，在去年9月起亦因為正式落實《國民辦教育促進法實施條例》（簡稱民促法），進一步影響到外資教育股透過可變實體形式和學校分成，不能再將學校收入及盈利併表入帳，致需作大幅減值及出現巨額虧損；加上內地市場不時傳出監管機構推出新政策，投資者恐政策多變影響投資而減少沾手教育股。

另美國律師行Pomerantz Law Firm表示，去年4月起新東方因虛假廣告錯誤引導消費者被監管機構判罰，加上之後打擊教培機構的監管措施，影響到該公司股價持續受壓，因此該行正代投資者調查並向新東方索償，並據此採取集體訴訟行動。