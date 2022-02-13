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萬科郁亮：行業進「黑鐵時代」 今年背水一戰

標籤：經濟

【明報專訊】內房股龍頭萬科企業（2202）主席郁亮較早前出席萬科2022年年會總結，他的發言周末前流出。他在會上指出，行業正進入縮表出清去金融化階段，並形容地產業進入「黑鐵時代」，今年更是萬科「破釜沉舟、背水一戰」的一年，亦是新時代的開始。他更引述公司高層稱，今年的收入肯定大幅下調，公司的福利及補貼等，要跟「黑鐵時代」相適應，建立新錨點再出發，否則擺脫不了「黃金時代」的慣性。

郁亮還說，要嚴守投資紀律及各項紀律，他自己不坐頭等艙，要省吃儉用、減少浪費、營造節衣縮食。他形容，在「黑鐵時代」，房地產行業已經不能像元宇宙、遊戲、能源等熱門行業一樣，通過金錢激勵去找到合適的人。萬科方面，能提供的機制是事業的舞台、發展的機會，而不是單純的給錢。他期望，管理人員都要全部下沉，身先士卒。在「背水一戰」下，意即要麼死、要麼活，沒有中間狀態。

另外，內房業務的整合亦持續在市場發酵。根據財聯社報道，碧桂園服務（6098）擬再下一城，併購中梁服務全部股權，並且已經簽署協議。

碧服傳併購中梁服務全部股權

有關報道引述消息人士指出，若交易順利完成，碧桂園服務的在管面積因此會增加3320萬平方米。碧服去年亦曾經出手，併購另一上市同業藍光嘉寶，並將之私有化，及後進一步收購鄰里樂、富良環球等，進一步擴大版圖。