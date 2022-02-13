moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

虛幣零稅率 比特幣家族定居葡萄牙

【明報專訊】向虛擬貨幣資產免稅的措施，令葡萄牙成了歐洲虛幣終極避稅天堂，吸引愈來愈多幣圈中人移居當地。變賣了所有家產投資比特幣，並在過去5年花着投資所得環遊世界的著名比特幣家族（Bitcoin Family）——來自荷蘭的泰胡圖家族（The Taihuttus）也選擇在葡萄牙落地生根。比特幣家族「族長」迪迪‧泰胡圖（Didi Taihuttu）形容，葡萄牙是「非常美麗的比特幣天堂」，只要沒有在葡萄牙透過提供服務賺取虛幣，投資者就毋須為任何虛幣資產繳交資本利得稅或其他稅。

資料來源：CNBC、福布斯

2017年，迪迪‧泰胡圖與太太變賣了2500方呎的房子及幾乎所有值錢的東西，將財產全部兌成比特幣，然後攜3個孩子周遊列國。回顧5年前，比特幣的價格才900美元左右，到去年11月曾升至接近6.9萬美元的峰值，目前的價格回落至4.3萬美元。

現年43歲的泰胡圖未透露目前持有的虛幣資產價值，僅表示將虛幣資產分散存放於4個洲，因此估計他們持有的虛幣資產價值，足以驅使他們飛去不同國家兌現。

葡萄牙視虛幣為支付方式 非資產

葡萄牙對虛幣資產的0%稅率，對泰胡圖家無疑有巨大吸引力。虛幣稅務軟件公司CoinTracker.io稅務策略負責人Shehan Chandrasekera解釋，有別於美國將虛幣視為財產，並以類似於股票或不動產的方式徵稅，葡萄牙將虛幣視為一種支付方式。

在葡萄牙，虛幣類似於法定貨幣，購買或出售虛幣的收益毋須繳稅。將比特幣兌換成法定貨幣，也毋須繳納增值稅。加上該國在適合外籍人士居住的國家排行榜往往名列前茅，吸引愈來愈多的外國人湧入。葡萄牙在2021年的人口普查數據顯示，過去10年，葡萄牙的外國居民人數增加了40%。

葡外國居民人數10年增40%

泰胡圖的兄弟姐妹也在沽售房產，將現金投資比特幣，並可能移居葡萄牙。泰胡圖說：「我們一個比特幣大家族一起旅行，這當然非常酷。」

泰胡圖透露，在葡萄牙申請居留的過程相當順利，沒有很大困難。即使他們一家在葡萄牙未擁有任何資產，他們仍被視為葡萄牙正式居民。有別於波多黎各等其他虛幣避稅天堂，葡萄牙不會要求申請人居住一定的日數。

由於泰胡圖一家是歐盟公民，因此有權在葡萄牙永久居留。對於非歐盟公民，葡萄牙也為外籍人士提供幾種獲得居留權的途徑，包括黃金簽證（購買房產或在當地進行投資的簽證）和D7簽證（退休簽證）。

在葡萄牙唯一會落入虛幣稅網的人，是在當地經營虛幣交易業務的人士。泰胡圖說：「如果你在葡萄牙透過提供服務來賺取虛幣，你需要為這些虛幣繳稅，我目前在葡萄牙什麼也賺不到，所以對我來說稅率是0%。」

虛幣投資者德利（Wout Deley）原本在比利時一家公司擔任銷售經理，近年他也賣掉房子，大舉投資虛幣。在新冠疫情爆發初期，他在歐洲旅行，最後決定在葡萄牙定居。

德利的投資策略是將三分之二的資金投資於虛幣。他說，在任何時候，自己的銀行帳戶最多只有1萬歐元（約8.9萬港元），其餘總是虛幣。

他說，比利時向虛幣徵收巨額稅款，如果留在比利時，其虛幣利潤將面臨接近40%的稅率，「想讓你的利潤倍增？搬到葡萄牙就行。」

年輕人外流 對虛幣投資者更開放

德利稱，在葡萄牙南端的拉古什（Lagos）找到一棟非常廉宜的別墅可以長租，以建立居留權。他說，當地氣候溫暖，又沒有交通擠塞，吸引愈來愈多外國的虛幣投資者移居當地。他指出，葡萄牙的年輕人紛紛出國，令當地面臨人才外流，因此當地政府對擁有資本的人士及虛幣投資者更加開放。

不過對美國的虛幣投資者來說，移居葡萄牙也無法逃過稅網。美國公民、綠卡持有人，或在美國居留的外國人，無論身在何處，又或把虛幣存於任何地方，也需要將虛幣收益向美國政府繳稅。

當美國納稅人移民外國，他們通常要繳納「離境稅」，金額相當於納稅人在放棄公民身分前賣掉所有財產所要繳納的稅款。

[企業地球村]