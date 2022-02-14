海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展

明報記者 周綺琪

據現場所見，大歡戈位於灣仔樂基中心的門店，目前招牌及外牆已換上「海底撈外送」字樣，門外堆放一疊信件，店舖似乎已未有運作一段時間。綜合網上資料，參考集團以往在內地、台灣等地經營「海底撈外送」業務，即將海底撈的服務「外賣化」，除了有專人將火鍋材料送到府上，更備有湯煲、電磁爐、枱布、垃圾袋、即棄碗筷等，該服務員亦會在府中為客戶「鋪枱」、準備火鍋等；不過，考慮到香港的人力成本及城市架構，估計難以在港複製同類服務。

分析員：難在港複製

不過，中泰國際研究部策略分析師顏招駿認為，儘管相比堂食業務有固定成本，外賣利潤率較高，但對收益成本貢獻不大，加上市場並非有長期外賣需求，相信集團難以長期發展有關業務。

除了專營外賣的「海底撈外送」外，海底撈以往亦有發展其他副品牌。據本報粗略統計，集團於中港台等地亦先後有設有多達10個副品牌，惟似乎暫未見有任何一個能突圍而出。翻查資料，海底撈現時逾一半副品牌已告結業，集團相關門市總數僅餘13間，佔整體分店數僅2%；其中包括去年在台灣開設的「蜀￼清」，主打川蜀與台式麵食。

註冊「大嗨」、「小嗨」等餐飲商標

此外，翻查知識產權署的商標註冊資料，集團去年已就「蜀￼清」於香港註冊商標；另集團去年亦註冊「大嗨」、「中嗨」、「小嗨」、「微嗨」等多個餐飲類別商標，意味集團未來或有機會透過相關品牌發展其他餐飲業務。

不過，根據2020年年報，集團於其他餐廳經營收入按年微跌至僅2061.4萬元（人民幣，下同），與主品牌經營收入達274.34億元可謂天淵之別；在新冠病毒疫情帶動下，年內外賣業務收入則按年增加六成，錄得7.18億元。

另外，海外業務亦未如理想，在2020年集團整體收入增長7.4%下，海外業務貢獻收入卻按年跌2.1%至22.26億元。