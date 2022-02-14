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業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」

【明報專訊】海底撈（6862）受過度擴張拖累，股價過去一年大跌76%，市值蒸發逾3500億元，中泰國際研究部策略分析師顏招駿稱，集團業績未及預期，主要由於管理層未有認清行業翻枱率下滑，以及對新冠病毒疫情誤判，導致近年經營陷入「死循環」所致，並預期集團單店營業額最快至2023年才有望回升至疫情前水平。

疫情期間仍大規模開店 推高固定成本

海底撈於2019年開始大打開店策略，年內開設308間門市；隨後2020及2021年更合共開設過千間分店，短短3年間店舖數目增長超過3倍。顏招駿表示，集團疫情期間仍大規模開店，推高固定成本，反而令集團平均翻枱率受壓下降，拖累業績走下坡。

對於海底撈去年底推出「啄木鳥計劃」，表明要關停約300間業績未如理想的分店，挽救公司業績，顏招駿指出，相關計劃將導致集團錄約13億元（人民幣，下同）的資產減值，估計去年全年或錄得淨虧損近17億元；至於海底撈表明今年會聚焦每家店舖的經營效率，他預測可令集團今年轉虧為盈，預期全年純利約11億元。

他續指，海底撈以往收入增長主要由大量新店帶動，而集團需在經營調整計劃順利進行、有效與同業競爭等前提下，集團單店營業額才有望可於2023年，回升至疫情、即2019年前水平。

至於集團的副線品牌發展，顏招駿直言，海底撈所有副線品牌均是以低價吸客、靠流量取勝，加上欠缺特色，因此導致集團的在「海底撈」以外的品牌收入一直未有起色。

他又稱，每個餐飲品牌均有各自的生命周期，因此集團有一定需要去發展副線品牌，確保維持收入；惟對現時的海底撈而言則非最急切需要，由於集團縮舖計劃將影響員工晉升，因此他認為集團應先着手保持「優質服務」的獨有優勢。