moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動

【明報專訊】東方匯理財富管理亞洲市場、投資和結構業務主管兼香港分行副首席執行官Arjan De Boer認為，面對新冠疫情、通脹升溫及市場波動增加等眾多挑戰，投資者應該以1976年首映電影《洛奇》(Rocky)主角拳擊手洛奇的永不言敗的精神保持投資，才可以實現財富目標。

明報記者 葉創成

Arjan De Boer早前出席該行投資展望會議時指出，與他年齡相近者，可能聽說過或還記得在1976年首映的著名大片《洛奇》，它由史泰龍主演，講述了寂寂無名的拳擊手洛奇的故事。洛奇不但要與自己的心魔抗爭，還要與拳擊世界冠軍阿波羅(Apollo Creed)一較高下，在付出艱苦的努力，並經歷各種失敗後，洛奇與阿波羅在拳擊台上展開搏鬥，而洛奇永不言敗的精神，為他贏得了最後的勝利。

「《洛奇》與我們今天的處境有何關係呢？」Arjan De Boer說他就此思考了良久，認為《洛奇》給的最大啟發是「沒有戰勝不了的敵人」。他表示，雖然人類在過去兩年一直與新冠疫情開展着艱苦的鬥爭，因此耗費了大量資源和人力，心理健康也不可避免地受到影響，但人類依然在努力奮戰，「洛奇永不言棄，心理彈性的重要性不亞於身體耐力，其次，與其他職業運動員一樣，洛奇也有自己的教練和顧問，而他們一直在背後給予洛奇莫大的支持，我們(投資者)也需要可以信賴和能給我們建議的伙伴，與我們並肩作戰，這很重要」。

Arjan De Boer表示，投資者需要像洛奇般堅守在拳擊台上，與阿波羅展開搏鬥，「我們需要保持投資，努力應對市場波動」。

全球經濟政策分化 「猛虎之眼」尋機會

按照中國傳統曆法，今年是壬寅虎年，Arjan De Boer指出，《洛奇》這部電影還有一首著名的插曲《猛虎之眼》(Eye of the Tiger)，認為投資者今年也必須擁有「猛虎之眼」，堅定專注於投資目標：「當下通脹壓力呈現上升趨勢，我們在成本壓力增加的情况下，不能過於自信(編按：指安於現狀，持有現金不作投資)，為了實現目標，我們必須承擔風險，保持投資，這要求我們解讀、研究和分析全球市場近期發生事件，作出適當的投資決定。」

東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall分析，分化(Divergence)是當前重大投資主題，例如上季德國經濟幾乎陷入衰退，而美國經濟期內卻增長強勁；今年美國通脹升溫料將被迫加息，與此同時，中國卻正在放寬政策。他認為，全球主要國家經濟及貨幣政策出現如此大的分化，既為投資者帶來不少投資機會，但也要懂得避開由此帶來的風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]