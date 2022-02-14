上期薦內房燃氣光伏股表現佳

當中，李雲濤介紹了內地燃氣行業及集團增長前景；梁碧嫻預測，港股至下月仍可望反彈，她比較看好兩類受惠政策的板塊(pro policy sector)，第一類是受惠政策由緊轉鬆的周期股，例如內房股，第二類是受惠於碳中和此長期國策的清潔能源股，料太陽能玻璃股今年表現可望勝去年。

恒指上周續升333點或1.36%，藍籌內房物管碧桂園服務（6098）、內房中國海外（0688）及華潤置地（1109）股價分別上升11.03%、5.74%及5.18%，升幅在64隻成分股中分別掛第1、10及14位；而藍籌太陽能玻璃股信義光能（0968）上周亦上升6.81%，在藍籌中排名第7位。

而中國燃氣上周股價上升6.35%，在主要內地燃氣股中表現最佳（見表，及見另文「技術取勝」專欄的相關技術分析）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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