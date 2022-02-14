moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

報章內容

上期薦內房燃氣光伏股表現佳

【明報專訊】壬寅虎年農曆新年假期後，上期《Money Monday》封面故事專訪專訪中國燃氣（0384）副總裁李雲濤及「摩根中國入息基金 」投資經理梁碧嫻分析最新形勢。

當中，李雲濤介紹了內地燃氣行業及集團增長前景；梁碧嫻預測，港股至下月仍可望反彈，她比較看好兩類受惠政策的板塊(pro policy sector)，第一類是受惠政策由緊轉鬆的周期股，例如內房股，第二類是受惠於碳中和此長期國策的清潔能源股，料太陽能玻璃股今年表現可望勝去年。

恒指上周續升333點或1.36%，藍籌內房物管碧桂園服務（6098）、內房中國海外（0688）及華潤置地（1109）股價分別上升11.03%、5.74%及5.18%，升幅在64隻成分股中分別掛第1、10及14位；而藍籌太陽能玻璃股信義光能（0968）上周亦上升6.81%，在藍籌中排名第7位。

而中國燃氣上周股價上升6.35%，在主要內地燃氣股中表現最佳（見表，及見另文「技術取勝」專欄的相關技術分析）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]