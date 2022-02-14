快狗打車遍東亞 惜仍未盈利

撰文 旻晞

快狗打車目前大股東為「58到家」，另外，阿里巴巴（9988）、菜鳥中國亦持有近16%股權，至於GoGoVan Cayman持有大約17.6%股權。而是次招股，中金、瑞銀、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

集團從事同城物流，是指同一城市內運輸30公斤以上大噸位貨品的運輸市場。近年中國內地城鎮化發展，人口密度增加，再加上電貿交易量大增，都成為推動同城物流市場增長的驅動力。按弗若斯特沙利文報告，亞洲同城物流市場規模從2021至2025年的年複合增長率為9.4%，至2025年達6029億美元規模。

前身GoGoVan 7年前進軍內地

打着本港「同城貨運第一股」旗號的快狗打車，前身為港人相當熟悉的GoGoVan，2013年由5名香港人創辦，至2015年進軍內地市場，取名為「快狗」，並於2017年宣布與58到家旗下的58速運合併，後者入主成為大股東。至去年集團品牌改為目前的「GOGOX」，以進一步拓展亞洲市場。

集團業務可分為平台服務、企業服務及增值服務。平台服務顧名思義是一個中介平台，給中小企及個人託運人及提供物流服務的司機互相連繫，促成每宗託運交易，集團從交易金額中收取不同百分比佣金作為收入，而在個別市場如中國，亦會實施司機會員制，根據會員級別對司機完成的全部或部分託運訂單不收取佣金。

企業服務則是透過與企業訂立物流服務協議，並通過將其與集團平台上註冊的司機匹配來完成託運訂單。至於增值服務，則是移動應用程序向司機提供有關加油站和車輛維修保養中心位置的信息，並向這些服務提供商收取佣金；又或通過與燃料公司合作，提供折扣燃料卡，從中賺取差額作為收入。

從收入分佈來看，中國內地市場以平台服務為主，按去年首9個月業績計，平台服務佔總收入的31%；相反於海外市場包括香港、新加坡等，則以企業服務為主要收入，收入佔市場的39%。市場收入分佈各不同，相信和各市場結構不同有關。

內地競爭劇烈 仍靠燒錢吸客

手機預約貨車市場的特色是，先行者優勢相當重要，事關貨車服務的差異較低，不同預約平台提供的服務，來的都是貨車，或是客貨車，走的都是同一條馬路，受一樣的最高車速限制。各品牌要「鬥」的，便是依靠旗下合作司機的服務態度及質素、平台操作的穩定，付費系統多元化等。更重要便是「鬥多、鬥快」，前者指旗下合作司機數目要夠多，令託運客戶約車更高機會預約合適貨運服務，尤其繁忙時段不致「CALL車無車應」情況；鬥快則是指先行者優勢，愈早進入市場「燃燒資本」，用低佣金率吸引更多司機加盟，鞏固領先地位，令後來者除了用更多補貼、更低佣金率吸引司機加盟外，別無他法。

因此不難發現，於香港起家的快狗，憑借更早進入市場，於市佔率達52.8%的絕對領先地位：相反，集團於內地市場按2020年交易總額計雖為第二大線上同城物流平台，但市佔率僅5.5%，與首位的54.7%相距甚遠。

從往績看，內地市場淨抽佣率（扣除營銷開支中的獎勵後佣金率）波動較大（見圖），反映了集團仍需透過不時調節佣金率或提供銷售獎金，以吸引更多司機採用其平台服務以迎對新來競爭。反之，在香港市場，集團為龍頭服務供應商，市場地位穩固，故淨佣金率保持平穩上升。

截至去年9月底，集團擁有2650萬註冊託運人；490萬名註冊司機。平台交易量隨規模上升而增加，但偏偏2020年的新冠疫情，令當年收入呈倒退（見表）。而集團至今仍未錄得盈利，主要便是銷售及行政開支成本高企。從2018至2020年期間相關開支比重逐漸減少，但至去年首9個月又見回升。集團指2020年6月一家移動技術平台將服務開拓至中國內地線上同城物流市場，並於2021年4月進一步進駐更多城市，令競爭加劇，反映了對資本雄厚的企業來說，行業進入門檻不會太高，令市場競爭環境隨時轉變。

集團司機關係未明 留意監管風險

另外要留意是監管風險，這包括內地的平台壟斷、用戶數據保障監管，甚至集團與旗下司機的關係，究竟屬合作伙伴或僱員，若內地法規界定屬後者，則集團在勞工保障無疑要付出更高成本。但初步招股文件指暫按法律顧問意見，以上監管政策發展暫時未見對集團構成重大不利影響。

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