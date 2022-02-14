料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務

【明報專訊】證監會及金管局早前聯合發布通函為金融機構擬提供虛擬資產買賣服務規劃方向。目前透過旗下OSL發展虛擬資產平台等業務的BC科技（0863），執行董事兼法規事務主管刁家駿（圖）稱，通函為有意入市參與虛擬資產市場的證券行及銀行提供全面發展藍圖，公司目前正與不少證券行及銀行洽商合作，相信可為將來散戶入市買賣鋪路。他表示，隨着更多證券行及私人銀行入市，估計本港未來半年內有望迎來首隻證券型代幣發行（STO）面世。
OSL是目前本港唯一獲證監會發牌經營的虛擬資產服務平台，已向亞太區金融機構提供商業對商業（B2B）服務多時，提供交易、託管、SaaS（軟件即服務）。刁家駿稱，現時正與多家具規模的金融機構洽商提供技術支援方案。他引用證監會數據表示，目前本港有逾1400間持牌證券行、約110家銀行從事經紀活動，及逾1700家持牌基金經理。當中總額達4.5萬億美元的資產管理機構在管資產中，有72%來自專業投資者，私人銀行更已將約8%在管資產配置到另類資產，因此可供證券行及私人銀行未來投資虛擬資產的空間龐大。
對於證監會及金管局早前發表《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》提供指引，刁家駿估計，當中私人銀行對可經境內帳戶並到海外落盤的「綜合帳戶（Omnibus Account）」服務需求會相當大；至於目前指引未有明確提及服務範圍何時可擴展至散戶，他坦言集團亦正密切留意向散戶市場提供服務的發展空間，認為隨着業界按通函要求做好把關，「散戶參與虛擬資產市場只是遲早的事」。
在虛擬資產市場趨勢方面，刁家駿說，雖然目前交易量始終集中在五大虛擬貨幣中的頭三種（包括比特幣、以太幣），但近期投資者開始有分散風險迹象。他又預期，在證券行及私人銀行陸續加入市場推動下，在未來3至6個月，有機會見到企業在港推出首隻STO， 進一步加快市場發展，新增更多融資渠道。