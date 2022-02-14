料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務

明報記者 陳偉燊

OSL是目前本港唯一獲證監會發牌經營的虛擬資產服務平台，已向亞太區金融機構提供商業對商業（B2B）服務多時，提供交易、託管、SaaS（軟件即服務）。刁家駿稱，現時正與多家具規模的金融機構洽商提供技術支援方案。他引用證監會數據表示，目前本港有逾1400間持牌證券行、約110家銀行從事經紀活動，及逾1700家持牌基金經理。當中總額達4.5萬億美元的資產管理機構在管資產中，有72%來自專業投資者，私人銀行更已將約8%在管資產配置到另類資產，因此可供證券行及私人銀行未來投資虛擬資產的空間龐大。

對於證監會及金管局早前發表《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》提供指引，刁家駿估計，當中私人銀行對可經境內帳戶並到海外落盤的「綜合帳戶（Omnibus Account）」服務需求會相當大；至於目前指引未有明確提及服務範圍何時可擴展至散戶，他坦言集團亦正密切留意向散戶市場提供服務的發展空間，認為隨着業界按通函要求做好把關，「散戶參與虛擬資產市場只是遲早的事」。

「散戶參與虛幣市場是遲早的事」

在虛擬資產市場趨勢方面，刁家駿說，雖然目前交易量始終集中在五大虛擬貨幣中的頭三種（包括比特幣、以太幣），但近期投資者開始有分散風險迹象。他又預期，在證券行及私人銀行陸續加入市場推動下，在未來3至6個月，有機會見到企業在港推出首隻STO， 進一步加快市場發展，新增更多融資渠道。