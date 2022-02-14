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陸振輝：待人以誠 好運自然來

【明報專訊】虎年已到，新春每個人都會互祝好運，但退休者有沒有想過，人的好運究竟是從哪裏來的？

首先是從好身體來。健康是福，有了健康的身體才有好運的本錢。只要身心健康，生活就有着燦爛的陽光，就會安康愉快。

其次要有好的的價值觀，要善良為本、要厚德寬人，就自然會好人有好報。人心溫暖，社會就會溫暖。得道自然會多助，好運的路自然會寬行暢達。好的觀念會影響行為，好的行為就會有好的結果，好運就會悄然出現。

得道多助 和氣生財

還要改掉自己的壞脾氣，否則就會破壞人際關係、影響健康，隨便生氣就會污染生命，命運不會照顧脾氣壞的人。所以必定要爭氣但不要生氣，不要傷了元氣，就會最終得成大器！待人接物要有好的表情，相由心生，尊敬別人，微笑總會給人帶來好運。好言一句三冬暖，惡話半句六月寒。要與人為善，和顏悅色就會和氣生財，好運就會常在。敬人者自然人恒敬之。 抱怨無法解决問題，惡語更會動輒傷人。病從口入、禍從口出，這是做人處世的明訓。有正確的人生觀，自然有正確的人生行為，懂得惜福和作福，要捨得，才會有獲得。人在社會中關係無處不在，要在人際中互動求生存、得發展、謀圓滿，不需要借助各種關係支持，只要待人以誠，好運就會不請自來了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]