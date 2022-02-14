何樂山：遊戲化金融之「機」不可失

遊戲、區塊鏈和虛擬資產早在2013年便開始連動，那時候最主要的應用場景是遊戲玩家以虛擬資產作為報酬換取別人幫助他們在遊戲內拿取高分，而NFT（Non-fungible Token）技術的發展把遊戲化金融推上另一高峰。NFT、區塊鏈技術和遊戲的結合使CryptoKitties（謎戀貓） 在2017年中大放異彩， 謎戀貓是一款在以太坊鏈上經營，類似他媽哥池的虛擬養殖模擬的遊戲。玩家對它的熱中程度甚至使整條以太坊鏈網絡到達擠擁的程度，佔據16%左右的單日流量。

時間回到現在，遊戲化金融的發展和參與者皆和以前有很大程度的分別。現在很多在區塊鏈上的遊戲也會看到機構投資者的支持，而遊戲行業自身也急速成長。根據知名諮詢公司，埃森哲（Accenture）在2021年的一個研究中顯示，全球遊戲產業的估值已經超過3000億美元， 活躍玩家27億，而它們還在以每年以10%的速度增長。當中遊戲化金融的發展速度更是冠絕整個遊戲界。我們可從NFT交易量去推演市場對這一產業的熱中程度，即便在2022年頭虛擬貨幣價格調整期間（BTC和ETH從高位分別下跌了30%左右），OPENSEA的NFT交易量還是不停創新高，一月的交易量達到驚人的50億美元。

相信很多讀者已急不及待加入遊戲化金融的大家庭，現在最主要的參與模式有以下4種：

（1）買賣/抵押區塊鏈遊戲的虛擬資產 （NFT）；

（2）買賣/抵押區塊鏈遊戲的貨幣；

（3）邊玩邊賺（Play to Earn），由Axie Infinity帶起，透過定期玩遊戲，每個玩家可以賺取更多道具或代幣，並出售它們來賺取收入；

（4）遊戲公會（Guild），大多是去中心化自治組織（DAO，decentralized autonomous organization）。它們很多會應用遊戲內的資產，匹配沒有時間的遊玩但想支持遊戲發展或沒有資金但想參與遊戲的會員。 除此以外它們也會運用從會員收集到的虛擬貨幣去贊助或投資別的區塊鏈遊戲賺取遊戲及其遊戲內資產。

遊戲化金融已經是繼去中心化金融後最重要的一個區塊鏈用例，我相信在未來一至兩年將會是遊戲化金融爆發性增長的時期。我們要注意的是不要被新鮮亮麗的投資方式所吸引，因為無論是以什麼形式，最後價值也會慢慢與遊戲的成功同步。

有緣的話再與各位分享如何找出和分辨好的遊戲化金融項目。

香港數碼資產學會幹事

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[何樂山 加密解碼]