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何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101

標籤：何啟聰

【明報專訊】內險股破位向上，中壽（2628）追落後，上周五曾升約4%，突破15元並升至逾7個月高位，收市升逾3%。技術上，中壽10天線及20天線已升穿200天線，出現「黃金交叉」利好信號，向上或以上試15.5元為目標，支持或參考250天線約14.13元水平。

中壽破位，由於過去一段時間走勢落後，好友加注中壽好倉，觀望延續升勢的機會。由於市場缺乏近價至中距離牛證，好友主要考慮輕微價外認購證，觀望到價機會。看好或可考慮中壽認購證16101，行使價16.82元，2022年04月到期，實際槓桿約11.8倍。

匯控（0005）近期股價做好，有資金在股價未能突破60元時反手部署淡倉。看淡或可考慮匯控熊證50162，收回價61.68元，行使價62.68元，槓桿比率約11.3倍。看好或可留意匯控牛證50144，收回價55.59元，行使價54.59元，槓桿比率約15.9倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]