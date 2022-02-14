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摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280

【明報專訊】美國1月份消費物價指數按年升7.5%，高過市場預期的7.2%，並創出1982年以來最大升幅。通脹升溫下，市場對聯儲局加息預期亦更見進取。據利率期貨反映，交易商預期聯儲局下月加息半厘的機會率達到80%。

美股及美債價格表現向下，美國10年期國債息率突破2厘心理關口，至於兩年期短債息率升勢更加顯著，上周四升穿1.5厘水平，投資者開始關注長短國債孳息曲線趨平，或反映市場認為經濟前景轉淡。

對利率走勢相對敏感的科技股受壓，納斯達克100指數上周四再次失守200天線。如投資者認為利率趨升或利淡科技股，或希望對冲手頭上美股持倉風險，不妨留意納指PUT輪選擇，當中較受歡迎條款有納指沽10280，行使價12,500點，實際槓桿近7倍，相反如看好可注意納指購10283，行使價16,500點，實際槓桿約11倍，兩隻產品均為今年6月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]