摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280

美股及美債價格表現向下，美國10年期國債息率突破2厘心理關口，至於兩年期短債息率升勢更加顯著，上周四升穿1.5厘水平，投資者開始關注長短國債孳息曲線趨平，或反映市場認為經濟前景轉淡。

對利率走勢相對敏感的科技股受壓，納斯達克100指數上周四再次失守200天線。如投資者認為利率趨升或利淡科技股，或希望對冲手頭上美股持倉風險，不妨留意納指PUT輪選擇，當中較受歡迎條款有納指沽10280，行使價12,500點，實際槓桿近7倍，相反如看好可注意納指購10283，行使價16,500點，實際槓桿約11倍，兩隻產品均為今年6月中到期。

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