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陳永傑：公屋不足 私樓難跌

標籤：陳永傑

【明報專訊】運輸及房屋局長陳帆日前指出，公屋輪候時間後5年有較大改善是「實說實話」，亦是「踏實的方向」。但卻未有直接回答何時可達「3年上樓」承諾，反映公屋供應有一定困難。公屋不足，私樓就更捉襟見肘，非常緊張。陳帆指出，政府未來10年已覓得足夠土地，可提供約33萬個公營房屋單位，當中首5年預計可提供約10萬伙，後5年則有23萬伙：「所以輪候時間，相信後5年會有較大幅度改善。」

陳帆早前發布新一份《長遠房屋策略》報告，未來10年總房屋供應目標，維持於大約43萬個單位，公私營房屋比例亦維持7比3。筆者預計公私營房屋供應繼續緊張，私樓樓價維持穩中求勝格局。

報告指出，現時房屋供應仍然緊拙，整體住宅物業樓價仍處於一般巿民難以負擔的水平，去年第三季按揭供款與私人住宅家庭入息中位數比例高達75%，政府會繼續留意巿場情况和參考相關指標，適時採取合適措施回應巿場變化。提到重建石籬中轉屋、房委會4個工廠大廈及西環邨和馬頭圍邨，預計可提供大約1.4萬個單位。而未來3至4年，一手私人住宅供應量預計為9.4萬個，較前年數字稍為增加2000個。

公屋供應少 告別劏房無期

報告估算，全港有超過12.7萬個居住環境欠佳住戶，當中有9.2萬戶居於劏房。陳帆被問到平均輪候公屋時間是否會突破6年時指出，不排除有關可能，但不想就此猜測，會盡可能加快建屋及編配工作。

公屋不足，告別劏房無期，反映香港公私營房屋皆吃緊，私樓樓價難言大跌，向好機會仍然不小。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]