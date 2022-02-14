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廖偉強：別人恐懼時我貪婪

標籤：廖偉強

【明報專訊】農曆年初一至年初三，新盤市場只有3宗成交，對比去年農曆新年新盤市場成交21宗有天淵之別！上年度的農曆新年一樣有疫情肆虐，但在農曆新年期間已近尾聲，疫情漸漸好轉，所以買家會在最壞的時刻去尋找最好的機會。今年情况不同，農曆年期間疫情最嚴重，大部分市民都留在家中抗疫，市場買賣自然減少。

地產代理是推動市場成交的原動力，只要他們找到市場動力的因素，就可將成交推高。所以有些發展商亦會選擇在這個較靜的時候推盤，雖然客源會有些減少，但相對來自其他發展商的競爭亦少。選擇在這個時候推盤的好處就是萬千地產代理集於一身，可以將這些新盤的熱鬧氣氛推上。投資界有一句說話叫做「別人恐懼時我貪婪」，應用於房地產市場最為恰當。長遠而言，房地產市場仍然供應非常不足，再加上目前的息口亦處於超低水平；就算今年美國加息，香港能跟隨上調息口的幅度都有限。筆者認為息口的因素並不會影響樓價，選擇在這時入市，就是因為疫情嚴重，市場一定有部分業主恐慌，或者疫情因素而影響個人的經濟，而需作出沽售物業的決定；市場買賣減少，議價的能力就會擴大，這個就是入市的最好時機。

去年度的第四季因為疫情轉穩，用家及投資者已經出動，第四季的物業成交明顯增加；今年的第一季，成交大幅減少，即是積聚的購買力正在不斷增加，只要大家相信疫情在短時間內可以穩定，買家入市的信號就會一觸即發。特別是發生在農曆新年之後，購買力將會更加急速及快捷，這樣就有機會形成所謂的「小陽春」，幾乎每一年農曆新年之後就會出現，大家相信與否，拭目以待！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]