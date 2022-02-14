布少明：今年樓巿料「先苦後甜」

不過，參考去年第四波疫情市况，樓價會先跌後升，若疫情漸漸受控，相信全年樓價依然可望升約5%至10%。近不少業主開始急於放盤，議價空間擴大至3%至5%，部分更擴闊至5%或以上，是趁機覓筍盤的好時機。在疫情受控的前提下，相信發展商稍後將重拾推盤步伐，預期首季新盤成交量錄2500宗，二手錄近1萬宗，雖較去年同期分別大減約三成半及逾四成，但比2020年同期、即疫情首度爆發時仍略高。

近期發展商積極將旗下項目申請預售，可見未來推盤速度加快是有迹可尋。今年1月共有13個項目新申請預售樓花，涉及7094個單位，較去年12月升近90%，並為2002年以來新高。疫情下，地產代理業積極抗疫，以本行為例，我們已於上月11日起，恢愎後勤員工留家工作，並指示員工於日常營運及睇樓活動上遵守政府相關規例及遵照發展商新安排，並減少每組睇樓人數至2人。此外，我們一直保持高度警覺，全線分行已加強消毒及清潔，所有客戶及員工必須佩戴口罩等，務求令所有客人「安心睇樓」。

實體睇樓以外，疫下網上放盤及睇樓漸成主流，春節後本行官網訪客量較1月明顯增加約四成；至於日前推出「新春免費自助放盤優惠」，推出後網上日均放盤量按月飈升五成。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]