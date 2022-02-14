馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機

疫情嚴重 不少業主願意減價

二手方面，政府禁2個家庭以上聚會，雖然政府豁免代理帶客睇樓，但難免會窒礙二手交投，加上第五波疫情爆發後，已有不少業主不准買家實地睇樓外，更有部分業主直接「封盤」，市場氣氛淡靜，連帶成交量會進一步減少，令二手交投雪上加霜。

不過，亦有準買家看準時機，四出尋覓「筍盤」，並大膽還價，以相宜價錢覓得心頭好；事實上亦有部分業主願意減價易手，加上部分一手客源回流至二手市場，帶動交投，因此，筆者認為現時也許是入市的好時機。

或許有部分業主對疫情仍帶有恐慌，香港置業為了讓業主及準業主可以「安心睇樓」亦推出了一系列的措施，首先，率先為準買家及代理提供防疫包，內有消毒濕紙巾、即棄鞋套及即棄手套，方便準買家及代理於睇樓活動時使用。除了實體的睇樓活動，業主及有意置業人士都可以使用香港置業的網站及手機應用程式，客戶能安坐家中，於網上放盤及搵樓；同時亦提供「置」筍推介，專業代理拍片介紹單位，讓準買家有置身於現場的感覺。

雖然是次政府推出更嚴厲的防疫措施，會阻礙實體睇樓運作，影響買家的入市意欲，但倘若疫情受控，料購買力會重返市場，預料屆時樓價交投將會上揚。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]