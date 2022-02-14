投資基金 認清風險高低

明報記者 黃清瑤

首先，互惠基金及單位信託基金屬於集資計劃，是指金融機構透過匯集個別意向相同的投資者，將他們的資金組成一個投資計劃或基金，並按目標投資在一系列的股票、債券、期權、期貨、外匯等產品，強制性公積金及房地產投資信託基金亦屬於集資計劃。

互惠單位信託基金屬集資計劃

當中，互惠基金及單位信託基金非常相似，投資者較容易混淆，但法例方面兩者卻有很大分別。相同之處是兩者都是為投資者買入一系列產品以達到投資目標及分散風險。其次，兩者都是開放式結構，意思是股份或單位都可透過基金經理按照當日單位資產淨值（NAV） 贖回。最後，兩者都是受證監會監管。

不同之處是互惠基金主要透過發行股票募集資金；單位信託基金指基金公司以信託（Trust）形式成立，以信託契約的形式發行基金。另外，互惠基金由有限公司成立，受公司法監管，公司股東可自由贖回或購買股份，不影響註冊股本；相反，單位信託基金受信託法監管，受益人是單位持有人。

在責任承擔方面，互惠基金公司只須付上有限度責任，但基金董事須以個人名義承擔責任；單位信託基金的最終負責人就是受託人。最後，互惠基金發行股份或單位數量有限，但單位信託基金可無限發行。

兩者都可以在銀行或券商開設基金戶口認購和贖回，選擇以上兩種方式投資，最大優勢是可以透過全數或月供方式買入，又可以隨時買入及贖回，相當靈活。但要留意，最壞情况下基金價值會大幅少於投資金額。現時市面上大多數零售基金以及強積金，都屬於開放式互惠基金 ，投資者可以選擇投資於貨幣市場基金、債券基金、股票基金及股債混合基金。兩種基金一般都須繳付相關投資費用，包括認購費、管理費、贖回費等，亦有可能需要涉及貨幣風險，普遍亦設有最低投資額規定。

留意對冲基金贖回時間較長

對冲基金與上述基金有很大分別，其彈性較大，可以採用不同的投資策略，包括可使用長短倉、使用中至高程度槓桿、中至高程度衍生工具，投資上亦會較集中。另外，大部分所採用的投資策略與大市走勢甚少有關連。

此外，單一對冲基金的最低認購金額為5萬美元（約39萬港元）。如要贖回傳統集資基金，普遍只需要5至7個工作天，但對冲基金則要幾個星期才能贖回款項。至於估值方面，傳統基金根據銷售文件規定作估值及定價，至於對冲基金估值方法大致相同，但必須按照普遍接納的會計原則及業內最佳方式作公正估值，並須全面披露計價方法，及計價者的身分、資歷等。

對冲基金對基金經理有額外要求

值得留意的是，對冲基金對基金經理有額外要求，如最少有兩名投資人員，二人均須有5年管理對冲基金經驗，當中兩年採用的策略是與申請基金的策略相同；管理的對冲基金資產至少達1億美元；以及須設適當的內部監控及風險管理系統等。

總括而言，市場上可供投資產品甚多，除了投資個股以外，不妨同時選擇能分散風險的產品。無論選擇傳統基金抑或較高風險的對冲基金，要按個人可承擔能力及風險選擇，愈高回報產品通常風險愈高，回報愈低產品風險亦往往較低。

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