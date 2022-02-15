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中小企收益指數急跌 餐飲零售重災 業界：政府支援減 料疫情以來最嚴峻

【明報專訊】本港經濟備受第五波疫情衝擊，統計處昨日公布，1月中小企業務收益現時動向指數從去年12月的46，顯著下跌至今年1月的37.8，見一年低位，而2月的業務收益展望動向指數為42.9。各行業當中，以飲食業跌幅最為嚴重，按月跌27.8點至20。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，以現時疫情形勢發展，短期內有約3500間食肆會暫停營業，本月份業界失去約六成生意。

明報記者 陳麗歡

其他行業方面，零售業現時動向指數按月跌12.3點至31.4，批發業跌11.5點至37.2，地產跌7.3點至41.8，進出口貿易跌3.2點至42.6，物流跌3.5點至41.7。中小企業務收益統計數據是統計處每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見得出，當中「現時動向指數」主要反映反映與前一個月份比較的當月業務情况。

政府發言人稱抗疫基金紓營商氣氛

政府發言人表示，在本地新一波疫情下，1月中小企的營商氣氛明顯轉弱。與12月比較，所有受訪行業的細分指數均有下跌，特別是飲食業和零售業，招聘意欲亦略為回軟。發言人進一步指出，最近本地疫情急劇惡化，加上防疫抗疫措施因而收緊，料會在短期內進一步影響營商氣氛。然而，「防疫抗疫基金」下推出的措施應可提供一些紓緩作用。

黃家和表示，1月份受政府實施社交措施影響，整個飲食業界已失去約四成生意，約40億元生意額；本月在政府再加收緊社交措施下，他估計，業界在悲觀情况下或失去約70億元生意額。他估計，倘疫情持續惡化，短期內本港會有約兩成同業、相當於約3500間餐廳宣布暫停營業，以等待政府第6期抗疫基金發放。他坦言抗疫基金支援已逐漸减弱，今年餐飲業面對前景明顯較過往疫情時期更為嚴峻。

政府支援成中小企「捱落去」關鍵

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，中小企動向指數按月下滑受多項因素影響，包括通關希望落空、第五波疫情持續惡化，政府紓困力度減弱、嚴緊社交措施。李若凡又提到，目前本港疫情持續嚴峻，政府對中小企的支援成為能否繼續「捱落去」的關鍵，例如即將出爐的財政預算案將備受關注。