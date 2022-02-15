法國外貿銀行：港零售料今年零增長

收緊社交限制 港或陷兩難

該行昨日以《黃粱一夢？香港的疫情『清零』夢想恐損害消費相關行業》為題發表報告，指出儘管整個亞洲都出現變種病毒Omicron爆發，但數據顯示香港的人員流動及零售休閒活動水平下降速度遠較亞洲其他地區為快。鑑於疫情期間人員流動性與經濟活動緊密相關，消費相關行業驟然下滑，令香港經濟面臨壓力。

報告指出，本港的社交距離限制打亂了零售業的復蘇步伐。由於本地消費支出周期反彈已見頂，更嚴格的措施無疑為復蘇帶來更大壓力。對外方面，這種措施可能會讓香港陷入兩難境地，無論是對中國內地還是對世界其他地區開放，都將帶來不確定性。

籲擴財政刺激補償居民

該行認為，香港作為一個小型和開放的經濟體，嚴格的社交距離措施導致人員流動性迅速減少，是一個大問題，特別是對消費相關行業。因此，港府應該考慮在即將出台的財政預算中擴大財政刺激，以補償居民和受影響的行業。

這雖然不能完全彌補實體店營業時間的損失，但至少可以在一定程度上緩解壓力。