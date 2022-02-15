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港股近25億北水淨流出 3個月最多

【明報專訊】烏克蘭局勢上周末升溫，資金轉入避險資產，加上市場對聯儲局在3月加速升息預期繼續困擾市場，在外圍拖累下，恒指昨日受壓低開0.7%，跌幅曾擴大至400點，全日大致在24,550點低位徘徊，收市報24,556點，下跌1.41%或350點，主板成交1138億元。科指下跌1.7%，收報5502點。

資金避險 ATM全線跌

國指收報8618點，跌1.89%。港股通淨沽24.76億元，北水為3個月以來最大淨流出，美團（3690）被淨沽4.34億元，騰訊（0700）淨沽1.12億元。近期受北水追捧的中移動（0941）也有4億元淨沽，昨股價回吐1.95%。

截至昨晚11時，恒指夜期報24,416點，低水141點。

資金避險，科技股首當其衝，美團跌3.6%，阿里巴巴（9988）跌3.02%，與騰訊合共拖累恒指下跌135點。內房股正榮（6158）上周五澄清會如期贖回永續債，但股價開市反彈6%後再調頭下跌，全日跌15.45%，內房股受累，融創（1918）跌11.84%。內媒傳碧桂園服務（6098）已簽署協議收購中梁物業全數股份，昨挫6.72%，為表現最差藍籌。

金價在上周五突破上月底高位的每盎司1848美元，帶動金礦股逆市做好，招金礦業（1818）升3.46%。油價主要產油國俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢，帶動紐約期油價上周五創7年半高位，惟石油股昨日有回吐，中海油（0883）開市最多升過4.89%，升幅在尾市收窄至0.1%，中石化（0386）轉跌0.71%。

分析：24100點短線有支持

利達基金經理及合伙人黃耀宗表示，除了烏克蘭外，市場亦擔心美國通脹高企帶來加息和經濟放緩的風險，加上內房有壞消息影響市場氣氛。近期黃金和石油價格做好，他指出油股累升不少，而且受烏克蘭局勢和美國通脹是否持續影響，買入風險會較金礦股為高。因為A股走弱未能帶動港股，港股後市需要視乎外圍消息變化，短線在24,100點會有支持，區間高位則可見25,500點。