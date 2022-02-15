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林慧虹出任匯豐香港區行政總裁

【明報專訊】去年9月獲委任匯豐香港區署理行政總裁的林慧虹（圖），昨「坐正」擔任匯豐香港區行政總裁。該行宣布委任時指出，林慧虹在銀行業擁有逾25年經驗，自1999年加入匯豐新加坡，先後於香港、內地、印尼、馬來西亞、新加坡及越南等地擔任要職，推動多項業務策略，管理經驗相當豐富，而自2017年起，她擔任匯豐香港區營運總監，期間帶領多個創新項目，提升營運效率，相當了解本港客戶和員工的需要。

林慧虹表示，上任後冀加強跨業務合作，利用創新改善客戶體驗，在大灣區和數碼銀行等快速增長領域佔領市場份額，並部署該行在可持續融資方面的能力，以助該行在該地區的客戶轉型和變革。

在大灣區數碼銀行佔領市場份額

上一任匯豐香港區行政總裁施穎茵去年9月轉任恒生銀行（0011）行政總裁，匯豐去年8月指已開始聘請香港區行政總裁工作，林慧虹同年9月擔任署理行政總裁。香港上海匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建昨表示，林在過去6個月署任期間，展現非凡領導才能，相當適合擔任香港區行政總裁，以她的幹勁和執行能力，定能實現集團策略，令香港業務持續增長，把握本港及國際機遇。

匯控員工獎金加倍冀留人

另外，彭博報道，匯控（0005）計劃將其一些初級投資銀行家和交易員的獎金提高一倍，試圖在報酬上追趕競爭對手。報道引述知情人士稱，一年前匯豐將其環球銀行及資本市場部門的獎金池削減15%後，支付的獎金低於大多數競爭對手，然而華爾街企業持續提高報酬，該行希望避免初級員工被挖角。知情人士表示，更多較高級員工的去年獎金據悉有望加碼至少一成。報道又稱，該行最近為初級員工加薪，改變他們晉升途徑，應對他們對職業生涯早期倦怠的擔憂。