林慧虹出任匯豐香港區行政總裁

【明報專訊】去年9月獲委任匯豐香港區署理行政總裁的林慧虹（圖），昨「坐正」擔任匯豐香港區行政總裁。該行宣布委任時指出，林慧虹在銀行業擁有逾25年經驗，自1999年加入匯豐新加坡，先後於香港、內地、印尼、馬來西亞、新加坡及越南等地擔任要職，推動多項業務策略，管理經驗相當豐富，而自2017年起，她擔任匯豐香港區營運總監，期間帶領多個創新項目，提升營運效率，相當了解本港客戶和員工的需要。