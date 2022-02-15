黑石提購澳洲皇冠過關 總代價近500億 創辦人帕克家族淡出

明報記者 陳偉燊

黑石原持有皇冠賭場約9.99%股權，何猷龍旗下新濠博亞於2020年4月退出收購後，在翌年首次提出以每股現金11.85澳元全面收購皇冠，總代價約80億澳元，其後再於同年11月加碼至85億澳元收購，惟俱遭拒絕；直至今年1月13日，黑石再度加價至每股13.1澳元提購，終於獲皇冠賭場董事會一致接納，預料在第二季付諸股東大會表決。一旦交易完成，目前持有皇冠賭場約36.81%股權的詹姆士帕克，將可套現32.76億澳元（約181.9億港元）。

皇冠曾捲洗黑錢調查

皇冠賭場在澳洲經營3間賭場，但多次與港澳兩地富豪扯上關係。皇冠前身PBL曾與新濠博亞合作進軍亞洲地區賭業。及後皇冠賭場在2016年10月因捲入員工在內地招攬賭客被捕，觸發澳洲監管機構調查，事件更牽涉到澳門賭廳太陽城集團。在事件影響下，皇冠賭場先將手上新濠博亞股份售回給何猷龍，詹姆士帕克其後亦以精神健康為由退出皇冠董事會，將賭場生意脫手。

作價遜周企 惟全現金支付

遠東發展（0035）及鄭家純家族旗下周大福企業有份投資的The Star Entertainment亦曾提出收購，惟於去年7月稱礙於只能與皇冠作有限溝通，加上皇冠捲入調查，亦可能失去墨爾本賭場經營權撤回要約。

今次黑石成功收購皇冠賭場，雖然出價比The Star Entertainment去年5月提出以總值90億澳元收購建議略低，但由於黑石是以全現金收購，意味皇冠股東可全數取回現金。若依The Star Entertainment的建議，只有25%股份可獲每股12.5澳元現金代價，餘額則要轉持The Star Entertainment股份。

另外，黑石的建議亦比稍早前橡樹資本（Oaktree）提出31億澳元收購詹姆士帕克手上股份，另對皇冠賭場提供31億元貸款優厚。